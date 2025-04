Sparky 7.7: la distribuzione Linux basata su Debian si aggiorna

Gli sviluppatori di Sparky, una delle distribuzioni Linux basate su Debian, ha rilasciato Sparky 7.7, settimo aggiornamento della serie “Orion Belt” che va ad allinearsi con Debian 12. Questa distribuzione in particolare è pensata per essere leggera, personalizzabile, veloce e, per questo motivo, utilizzabile anche su hardware più datato, consentendo di configurare il sistema secondo le proprie esigenze. Offre ambienti desktop come Xfce, LXQt, MATE, KDE Plasma e Openbox, oltre a edizioni CLI e per dispositivi ARM. Combina la stabilità di Debian con un approccio minimalista, permettendo agli utenti di scegliere configurazioni su misura. Motivo per cui è ideale per chi cerca un sistema efficiente e versatile.

L’ultimo aggiornamento adotta predefinitivamente il kernel Linux 6.1 LTS, anche se i repository di sistema mettono a disposizione altre opzioni come i kernel 6.14, 6.12 LTS e 6.6 LTS. I dispositivi ARM, invece, utilizzano il kernel 6.12 LTS.

Sparky 7.7: la distribuzione Linux derivata da Debian aggiorna i repository e gli ambienti desktop

Sparky 7.7 rinnova gli ambienti desktop: troviamo ora infatti KDE Plasma 5.27.5, LXQt 1.2, MATE 1.26 e Xfce 4.18. Per quanto riguarda i programmi per la produttività, l’aggiornamento include LibreOffice 7.4.7, con l’opzione di poter installare la versione 25.2 tramite i backport Debian. Vengono aggiornati anche i software di navigazione e posta elettronica, con Firefox 128.9.0esr e Thunderbird 128.9.0esr.

Vengono risolti anche dei bug, come un problema dell’installer CLI di Sparky che in precedenza impediva una corretta installazione quando si sceglieva un ambiente desktop diverso da quello standard.

Sparky 7.7 si presenta in diverse edizioni: per PC sono disponibili gli ambienti Xfce, LXQt, MATE, KDE Plasma, MinimalGUI (con Openbox) e MinimalCLI. Chi invece usa dispositivi ARM, può procurarsi Openbox e CLI, ottimizzati per architetture ARMHF e ARM64.

Gli utenti che già utilizzano Sparky 7 possono mantenere il sistema aggiornato senza necessità di reinstallare. Chi desidera invece effettuare una nuova installazione può scaricare le immagini ISO direttamente dal sito ufficiale della distribuzione. Tutti i dettagli sui cambiamenti sono disponibili nell’annuncio, che offre un elenco completo delle novità introdotte nella nuova versione.