Windows 11 24H2 crea un file da 8,63 GB che non si può eliminare

Molte segnalazioni fanno riferimento a un bug di Windows 11 24H2 responsabile della creazione di un file temporaneo da diversi GB che sembrerebbe impossibile da eliminare. Se ne discute sul Feedback Hub ufficiale e non solo. Al momento, Microsoft non è intervenuta sulla questione, affermando però di essere al lavoro per identificarne la causa e per adottare una soluzione al più presto.

Windows 11 24H2 e il file temporaneo da 8,63 GB

Più precisamente, lo spazio occupato è pari a 8,63 GB. Si tratta di una cache creata da Windows Update in seguito all’installazione dell’aggiornamento che, lo ricordiamo, è stato rilasciato per tutti la scorsa settimana (il download può essere forzato se ancora non risulta disponibile).

Chi lamenta il problema afferma di non potersi disfare del file nemmeno attraverso gli strumenti integrati dal sistema operativo, né mediante le Impostazioni , né ricorrendo al tool Pulizia disco di vecchia generazione, ancora presente nel PC.

Abbiamo fatto una verifica

Per verificare se il proprio PC sta mangiando diversi gigabyte dopo l’aggiornamento del sistema operativo a Windows 11 24H2 è sufficiente aprire le Impostazioni , recarsi nella sezione Sistema e selezionare la voce Archiviazione . Qui, un click su File temporanei aprirà la schermata visibile qui sotto.

Con il pulsante Rimuovi file si avvia la procedura attraverso cui eliminare degli elementi indesiderati. Tutto risolto, dunque? No.

Effettivamente, come sostenuto dai feedback, rimane un file da 8,63 GB che sembra a tutti gli effetti impossibile da rimuovere. Niente da fare, nemmeno ricorrendo allo strumento Pulizia disco si riesce a sbarazzarsene.

Con tutta probabilità, la responsabilità del problema è da attribuire alla funzionalità Checkpoint updates introdotta proprio con la versione 24H2 della piattaforma. È pensata per velocizzare l’applicazione degli aggiornamenti, scaricando solo il nuovo codice e non l’intero pacchetto, limitando dunque il download alle differenze rispetto a quelle dell’ultima versione installata. Per altri informazioni rimandiamo all’articolo dedicato.