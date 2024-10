Windows 11 24H2: gli 8,63 GB di spazio non esistono

Microsoft ha confermato il bug degli 8,63 GB di spazio occupato in Windows 11 24H2, ma la spiegazione fornita è diversa da quella ipotizzata. L’azienda di Redmond ha infatti comunicato che si tratta solo di un errore di visualizzazione del tool Pulizia disco che verrà risolto con un futuro aggiornamento.

Gli 8,63 GB sono stati eliminati

Il problema si verifica dopo aver aggiornato il computer da Windows 23H2 a Windows 24H2, disponibile per tutti dal 1 ottobre. Per eliminare le copie precedenti dei file è possibile utilizzare il tool accessibile in Impostazioni > Sistema > Archiviazione > File temporanei oppure il vecchio Pulizia disco .

Dopo aver selezionato la voce Pulizia di Windows Update e completato l’operazione, entrambi i tool mostrano ancora 8,63 GB di spazio occupato. Sembra quindi che questi file temporanei non possano essere cancellati. Alcuni utenti hanno ipotizzato che il problema sia dovuto alla nuova funzionalità introdotta per velocizzare l’installazione degli aggiornamenti cumulativi mensili (checkpoint).

In realtà è solo un errore di reporting. I tool mostrano ancora 8,63 GB di spazio occupato, ma tale spazio è stato liberato. Questa è la spiegazione di Microsoft:

Quando si seleziona Pulizia di Windows Update e si esegue Pulizia disco per la prima volta, alcuni o tutti i file in quella categoria (ad esempio, 15 GB) vengono ripuliti correttamente e lo spazio su disco correlato viene liberato come previsto. Tuttavia, dopo questa esecuzione iniziale, lo strumento potrebbe segnalare in modo impreciso una quantità di spazio ancora disponibile per la pulizia (ad esempio, 88 GB) nella categoria Pulizia di Windows Update . Questa quantità imprecisa di spazio su disco viene segnalata anche se lo spazio era già stato liberato nell’esecuzione iniziale.

Microsoft è al lavoro sul fix e fornirà più informazioni nei prossimi giorni. Windows 11 24H2 ha altri sei bug irrisolti. Nell’elenco manca quello relativo al tool System File Checker (SFC) che verrà risolto con l’aggiornamento cumulativo del 12 novembre.