Windows 11 24H2: update più piccoli e rapidi

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26120.1252 (KB5038603) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Per la sua distribuzione viene usata una nuova tecnologia che velocizza l’installazione degli aggiornamenti.

Windows 11 sfrutta una tecnologia per gli aggiornamenti cumulativi mensili che permette di scaricare solo le “differenze” rispetto alla versione RTM (Release To Manufacturing). Con Windows 11 24H2 è stato introdotto il concetto di “checkpoint cumulative update“.

Gli utenti riceveranno le ultime funzionalità e le patch di sicurezza tramite un aggiornamento incrementale che contiene solo le differenze rispetto al precedente checkpoint. Windows 11 24H2 può combinare tutti i checkpoint e scaricare sul dispositivo solo quelli mancanti. Ciò comporta una maggiore velocità di installazione e un minore spazio occupato su disco. In pratica, le “differenze” non sono più determinate rispetto alla versione RTM, ma rispetto al precedente checkpoint.

La nuova tecnologia consente anche di ridurre le dimensioni dell’aggiornamento annuale di Windows 11, noto come feature update, in quanto non sarà necessario includere tutti gli aggiornamenti mensili rilasciati a partire dalla precedente versione. La novità riguarda soltanto Windows 11 24H2.

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti tramite Windows Update, Windows Update for Business, Windows Autopatch o Windows Server Update Services (WSUS). Sul Microsoft Update Catalog ci sarà un file per ogni checkpoint e un file aggiuntivo che contiene il payload cumulativo dall’ultimo checkpoint.

Non cambia nulla per gli utenti che usano le versioni precedenti di Windows 11. La versione 24H2 è attualmente installata solo sui Copilot+ PC con chip Qualcomm (ARM). Sarà disponibile per tutti entro fine anno (probabilmente in autunno).