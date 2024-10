Nuovi problemi per Windows 11 con KB5044284 e KB5044285

Purtroppo, anche gli aggiornamenti KB5044284 e KB5044285 per Windows 11, distribuiti solo pochi giorni fa rispettivamente per le versioni 24H2 e 23H2 del sistema operativo, sono afflitti da alcuni problemi in grado di compromettere l’esperienza utente. Ricordiamo che si tratta di update obbligatori, contenenti le correzioni relative alla sicurezza della piattaforma, dunque da ritenere essenziali per non esporre il PC alle vulnerabilità emerse.

Problemi con KB5044284 e KB5044285 per Windows 11

A raccogliere le segnalazioni è stata la sempre attenta redazione del sito Windows Latest, in un pezzo che prendiamo come riferimento per questo articolo. Diversi feedback fanno riferimento a errori che compaiono durante la fase di installazione, più precisamente 0x800736b3 , 0x80070005 , 0x800f0838 e 0x8007371b . Per qualcuno, il processo si interrompe in modo anomalo intorno al 40%, per altri prosegue invece fino al 90-95% circa, prima di bloccarsi e costringere a una lunga (inutile) attesa. Poi, il riavvio e un nuovo tentativo.

Fino a quando Microsoft si pronuncerà in merito al problema è possibile ricorrere a un workaround. È quello che passa dal download dell’aggiornamento attraverso il portale Update Catalog (digitare KB5044284 o KB5044285 nel campo, a seconda della propria versione) e non dall’utility Windows Update presente sul PC. L’alternativa è utilizzare il Media Creation Tool, lo strumento per la creazione di supporti.

Come si può intuire dal titolo, non si tratta dell’unico intoppo segnalato. Ci sono anche quelli relativi ai server OpenSSH (in questo caso si risolve eliminando o rinominando la cartella C:\ProgramData\ssh\logs ), a un calo delle prestazioni, all’improvvisa scomparsa del cursore del mouse e al tool System File Checker che non funziona correttamente.

Tutto questo senza dimenticare un’anomalia davvero particolare: un file temporaneo da 8,63 GB creato sui PC aggiornati alla versione 24H2 di Windows 11 e che sembra impossibile da eliminare, come visibile nell’immagine qui sopra. Insomma, per i tecnici di Microsoft, il lavoro non manca.