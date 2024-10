Windows 11: non è più possibile rimappare il tasto Copilot

Il mese scorso, una delle build di anteprima di Windows 11 ha introdotto la possibilità di rimappare a piacimento il tasto Copilot presente su alcuni PC di più recente produzione, utile per lanciare l’assistente AI di Microsoft in maniera immediata, in modo tale da poter invece avviare un’applicazione confezionata con il marchio MSIX che soddisfi i requisiti di sicurezza e privacy per mantenere i clienti al sicuro. Con l’ultima build in versione beta del sistema operativo, però, questa opportunità è stata rimossa, almeno temporaneamente.

Windows 11: addio temporaneo alla possibilità di rimappare il tasto Copilot

Microsoft ha infatti recentemente aggiornato le note di rilascio per la build 22635.4291 di Windows 11 e ha confermato che la funzione di rimappatura del tasto Copilot è sparita. Il motivo è semplice: c’è un bug.

Questo sta pertanto a significare che la possibilità di rimappare il tasto Copilot non è stata eliminata in via definitiva e che verrà introdotta nuovamente da Microsoft con un futuro aggiornamento, quando le problematiche riscontate verranno risolte.

“Abbiamo temporaneamente disabilitato la possibilità di configurare la chiave Copilot che ha iniziato a essere distribuita con Build 22635.4225 per risolvere alcuni problemi e perfezionare l’esperienza. Abbiamo intenzione di riportarlo presto” riferisce Microsoft.

Oltre a ripristinare la possibilità di rimappare il tasto Copilot, Microsoft informa dell’arrivo di ulteriori perfezionamenti a questa esperienza. Per il momento, non è dato sapere cosa aspettarsi, di preciso, ma sicuramente sarebbe interessante poter modificare il funzionamento del tasto Copilot senza alcuna limitazione per gli utenti.