Il tasto Copilot di Windows 11 si può personalizzare

Alla fine, il tasto Copilot dei computer Windows 11 non servirà solo a richiedere i servizi dell’intelligenza artificiale generativa di Microsoft. Infatti, il colosso americano sta pensando di consentire agli utenti di personalizzare il tasto come meglio credono.

All’inizio dell’anno, Microsoft ha annunciato un’importante modifica (la prima in trent’anni) alle tastiere dei suoi futuri computer, con l’introduzione di un tasto interamente dedicato a Copilot. Configurato di default per lanciare l’assistente AI sui PC Windows 11, questo tasto potrebbe presto trovare un uso del tutto nuovo.

Il tasto Copilot dei nuovi PC Windows 11 si può usare per qualsiasi app

Venerdì 20 settembre 2024, l’azienda guidata da Satya Nadella ha pubblicato un nuovo post sul blog rivolto principalmente ai membri di Windows Insider. Nell’ambito del roll-out della build 22635.4225 (KB5043186) sul canale beta, informa i suoi utenti delle varie modifiche introdotte per l’occasione. Tra queste c’è una nuova funzionalità che dovrebbe interessare soprattutto chi non ha bisogno dei servizi Copilot, in quanto la chiave dedicata può ora essere personalizzata.

“Stiamo aggiungendo la possibilità di configurare la chiave Copilot. È possibile scegliere che il tasto Copilot avvii un’applicazione confezionata con il marchio MSIX, indicando che l’applicazione soddisfa i requisiti di sicurezza e privacy per mantenere i clienti al sicuro“, affermano Amanda Langowski e Brandon LeBlanc, entrambi responsabili del programma Windows Insider di Microsoft.

Avviare l’applicazione desiderata con il tasto Copilot

Nelle Impostazioni di Windows 11, nella sezione Personalizzazione e poi in Immissione testo, apparirà una nuova opzione chiamata “Personalizza il tasto Copilot sulla tastiera”. Questa opzione consente di stabilire quale applicazione associare al tasto Copilot della tastiera.

Si noti che questa applicazione dovrà essere confezionata in MSIX per garantire che soddisfi i requisiti di sicurezza e riservatezza, come riportato da Windows Central. Sul suo sito, Microsoft afferma che “MSIX è un formato di pacchetto di applicazioni Windows che fornisce un’esperienza di packaging moderna per tutte le applicazioni Windows“.