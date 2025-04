AirPlay, falle di sicurezza mettono a rischio la rete domestica e CarPlay

Chi possiede dei dispositivi Apple farebbe bene a non abbassare la guardia. Le reti domestiche e persino le auto potrebbero essere a rischio a causa di alcune falle di sicurezza scoperte in AirPlay. Secondo i ricercatori della società di cybersicurezza Oligo, questi bug potrebbero permettere agli hacker di prendere il controllo dei device e diffondere malware in tutta la rete locale.

AirPlay, gli hacker potrebbero usarlo per diffondere malware

I ricercatori di Oligo hanno battezzato queste vulnerabilità e gli attacchi che ne derivano con il nome di “AirBorne“. Due dei bug individuati sono particolarmente insidiosi. Se sfruttati, consentirebbero ai cybercriminali di infettare qualsiasi rete locale a cui il dispositivo compromesso si connette. Certo, per riuscirci l’hacker dovrebbe già trovarsi sulla stessa rete del device, ma il rischio è comunque alto.

Le conseguenze di un attacco AirBorne sono preoccupanti. Gli hacker potrebbero eseguire codice in remoto sui dispositivi, accedere a file locali e informazioni sensibili, o addirittura mostrare immagini indesiderate sullo schermo di uno smart speaker. E non è tutto. Sfruttando il microfono del dispositivo, i pirati informatici potrebbero ascoltare le conversazioni.

Ma le minacce non si limitano alle mura domestiche. Anche i sistemi CarPlay sono a rischio. Se il veicolo si connette a un hotspot Wi-Fi con una password predefinita o facilmente individuabile, gli hacker potrebbero prenderne il controllo, visualizzare immagini sul sistema di infotainment o addirittura tracciare la posizione dell’auto.

Apple corre ai ripari, ma i rischi restano

Apple ha già rilasciato delle patch di sicurezza, ma il rischio persiste. Numerosi dispositivi AirPlay di altri produttori – dagli speaker ai sistemi home theater fino alle smart TV – potrebbero essere ancora vulnerabili. Considerando che CarPlay è installato su più di 800 modelli di automobili, la questione è tutt’altro che trascurabile.

Cosa si può fare per proteggersi? La cosa migliore è tenere sempre aggiornati i dispositivi Apple con l’ultimo software disponibile. Inoltre, è meglio non connettersi a reti pubbliche con device che utilizzano AirPlay, soprattutto se non sono aggiornati.

Per i dispositivi di terze parti la situazione è più complicata. Sebbene Apple abbia creato delle patch anche per loro, non ha il controllo diretto sul processo di aggiornamento. Spetta ai singoli produttori implementare le correzioni necessarie per mettere al sicuro i propri utenti.