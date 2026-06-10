Aruba annuncia HakunaVPN per navigare in sicurezza

Aruba aggiunge un altro utile servizio al suo vasto catalogo: HakunaVPN. Permette di navigare online in assoluta sicurezza, principalmente quando i dispositivi sono connessi a reti Wi-Fi pubbliche. Gli utenti possono nascondere l’indirizzo IP reale e quindi evitare il tracciamento. Sono disponibili le app per Android e iOS.

Caratteristiche di HakunaVPN

HakunaVPN offre funzionalità simili a quelle di VPN più note. Attraverso una semplice interfaccia è possibile attivare la protezione con un clic e scegliere la regione in cui si trovano gli oltre 8.000 server con traffico illimitato. Aruba non specifica il protocollo, ma dovrebbe essere WireGuard.

HakunaVPN supporta Kill Switch e Split Tunneling. Kill Switch permette la disconnessione automatica da Internet se viene meno la protezione della VPN. Ciò evita di svelare l’indirizzo IP reale del dispositivo. Split Tunneling consente invece di scegliere quali app instradare attraverso la VPN.

HakunaVPN può inoltre bloccare tracker e inserzioni pubblicitarie, spesso sfruttati per “seguire” l’utente durante le sue attività online. Aruba garantisce una politica no-log, quindi non conserva dati sulla navigazione. È inoltre disponibile un servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in italiano e inglese.

Gli utenti possono scegliere due piani di abbonamento: Per te e Per la famiglia. Il primo consente di proteggere fino a 3 dispositivi, mentre il secondo fino a 10 dispositivi. I prezzi sono 2,12 euro/mese e 3,83 euro/mese con fatturazione annuale o 7,49 euro/mese e 9,49 euro/mese con fatturazione mensile. Grazie alla promozione di lancio, HakunaVPN è disponibile in prova gratuita per 90 giorni, senza vincoli e senza obbligo di rinnovo.

Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba, ha dichiarato:

Oggi gran parte della nostra vita passa attraverso una connessione Internet: lavoriamo da remoto, viaggiamo, facciamo acquisti, gestiamo informazioni personali, spesso su reti che non controlliamo. Chi usa reti Wi-Fi pubbliche sa che la propria connessione non è mai davvero privata. La protezione dei dati e della privacy digitale è per Aruba un impegno concreto: con HakunaVPN lo portiamo nella navigazione quotidiana, in modo semplice e accessibile a chiunque.

L’azienda di Ponte San Pietro (Bergamo) è entrata recentemente nel settore delle eSIM con simyousoon.