simyousoon è la nuova eSIM di Aruba: in 200 Paesi da 1,35 euro

Aruba ha appena annunciato l’arrivo della sua eSIM: si chiama simyousoon, un po’ come si saluta amichevolmente qualcuno prima della partenza. Ed è proprio questa la sua filosofia, quella di offrire una soluzione pratica ed economica per viaggiare in tutto il mondo senza dover fare i conti con i costi del roaming.

Naviga ovunque con simyousoon, la eSIM di Aruba

Immediatezza, trasparenza e zero vincoli. Sono queste le promesse formulate a chi vuole la certezza di quanto andrà a spendere. Si attiva in pochi secondi e copre oltre 200 destinazioni a livello globale. Inoltre, permette di continuare a utilizzare il proprio numero per chiamate e WhatsApp.

Sono molti i piani proposti, pacchetti da 1 a 20 GB oppure con traffico illimitato, per periodi che vanno da 7 a 30 giorni. L’applicazione di simyousoon è disponibile per Android (Google Play) e iOS (App Store) con tutti gli strumenti necessari a monitorare i consumi in tempo reale ed eventualmente per effettuare una ricarica quando necessario.

Ad esempio, per navigare negli Stati Uniti bastano 3,62 euro. C’è anche una promozione per il lancio: piani dati a partire da 1,35 euro e fino al 30% di sconto sulle principali destinazioni internazionali. Maggiori informazioni sul sito ufficiale. Di seguito le parole di Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba.

Il mobile è diventato l’infrastruttura centrale della vita digitale, anche quando si viaggia. Con simyousoon intercettiamo questa evoluzione, offrendo una soluzione pensata per chi cerca continuità di connessione, sicurezza e controllo dei costi. È un’estensione naturale del nostro posizionamento verso nuovi scenari di utilizzo e nuovi pubblici, in un mercato sempre più globale, mantenendo i principi che da sempre guidano Aruba: affidabilità, trasparenza e qualità del servizio.

Nulla è lasciato al caso sul fronte di sicurezza e privacy. simyousoon fa leva su un’infrastruttura solida e su un modello di gestione conforme ai più elevati standard europei. C’è anche un servizio di assistenza attivo 24/7 e accessibile via chat a cui rivolgere qualsiasi domanda.