 simyousoon è la nuova eSIM di Aruba: in 200 Paesi da 1,35 euro
simyousoon è la nuova eSIM di Aruba: da 1 a 20 GB o traffico illimitato, per periodi fino a 30 giorni; c'è anche una promo per il lancio.
Telecomunicazioni
Aruba

Aruba ha appena annunciato l’arrivo della sua eSIM: si chiama simyousoon, un po’ come si saluta amichevolmente qualcuno prima della partenza. Ed è proprio questa la sua filosofia, quella di offrire una soluzione pratica ed economica per viaggiare in tutto il mondo senza dover fare i conti con i costi del roaming.

Immediatezza, trasparenza e zero vincoli. Sono queste le promesse formulate a chi vuole la certezza di quanto andrà a spendere. Si attiva in pochi secondi e copre oltre 200 destinazioni a livello globale. Inoltre, permette di continuare a utilizzare il proprio numero per chiamate e WhatsApp.

Sono molti i piani proposti, pacchetti da 1 a 20 GB oppure con traffico illimitato, per periodi che vanno da 7 a 30 giorni. L’applicazione di simyousoon è disponibile per Android (Google Play) e iOS (App Store) con tutti gli strumenti necessari a monitorare i consumi in tempo reale ed eventualmente per effettuare una ricarica quando necessario.

L'applicazione di simyousoon

Ad esempio, per navigare negli Stati Uniti bastano 3,62 euro. C’è anche una promozione per il lancio: piani dati a partire da 1,35 euro e fino al 30% di sconto sulle principali destinazioni internazionali. Maggiori informazioni sul sito ufficiale. Di seguito le parole di Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba.

Il mobile è diventato l’infrastruttura centrale della vita digitale, anche quando si viaggia. Con simyousoon intercettiamo questa evoluzione, offrendo una soluzione pensata per chi cerca continuità di connessione, sicurezza e controllo dei costi. È un’estensione naturale del nostro posizionamento verso nuovi scenari di utilizzo e nuovi pubblici, in un mercato sempre più globale, mantenendo i principi che da sempre guidano Aruba: affidabilità, trasparenza e qualità del servizio.

Nulla è lasciato al caso sul fronte di sicurezza e privacy. simyousoon fa leva su un’infrastruttura solida e su un modello di gestione conforme ai più elevati standard europei. C’è anche un servizio di assistenza attivo 24/7 e accessibile via chat a cui rivolgere qualsiasi domanda.

Fonte: Aruba

Pubblicato il 19 feb 2026

19 feb 2026
