CarPlay: eventi sportivi in streaming con iOS 18.4

L’avvento pubblico di iOS 18.4, che è particolarmente atteso da molti in quanto andrà ad abilitare Apple Intelligence in Italia, è ormai imminente. Oltre alle funzionalità già annunciate, arriva pure una nuova API per le app dedicate allo sport su CarPlay, che di certo saprà fare la gioia dei più appassionati.

CarPlay: nuova API per lo sport in streaming

Andando maggiormente in dettaglio, questa nuova API, denominata “CPNowPlayingModeSports”, introduce un’interfaccia ottimizzata per lo streaming degli eventi sportivi in auto, rendendo più intuitiva la visualizzazione delle informazioni durante le partite.

La nuova API permette alle app che offrono lo streaming degli eventi sportivi di adattare l’interfaccia di CarPlay, con una schermata “Now Playing” personalizzata per le partite in corso. C’è anche un layout dedicato per gli sport di squadra, con l’API che supporta solo eventi con esattamente due squadre.

Le informazioni sulle squadre vengono visualizzate ai lati dello schermo, con immagini a colori di grandi dimensioni sullo sfondo. Vi è altresì il supporto per lo streaming live e le repliche, una modalità pensata sia per la trasmissione in diretta che per la riproduzione di eventi registrati.

Da tenere presente che Apple non ha fatto annunci ufficiali su questa novità, ma è stata scovata all’interno della documentazione per sviluppatori.

Affinché la nuova API possa essere resa disponibile per gli utenti, gli sviluppatori dovranno provvedere a implementarla nelle proprie app.

Questo non è l’unico cambiamento in arrivo in CarPlay con iOS 18.4. L’aggiornamento aggiunge anche una terza fila di icone nelle auto con display più grandi. Inoltre, Apple Maps EV routing ora sarà a conoscenza del fatto che alcune auto possono caricarsi alle stazioni Tesla NACS.