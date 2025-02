Apple Intelligence in italiano con iOS 18.4

Come previsto dal mese di ottobre 2024 in occasione del lancio delle prime funzionalità AI, Apple Intelligence sarà disponibile in italiano con iOS/iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4 ad aprile. Ieri sera sono state rilasciate le versioni beta per gli sviluppatori. L’azienda di Cupertino ha inoltre confermato che la nuova Siri arriverà in seguito.

Novità di iOS/iPadOS 18.4 beta

La novità più attesa per gli utenti italiani arriverà con le versioni 18.4 di iOS/iPadOS e 15.4 di macOS Sequoia. Apple Intelligence è oggi disponibile unicamente in inglese. A partire dal mese di aprile, le funzionalità AI “parleranno” altre otto lingue: italiano, francese, tedesco, spagnolo, portoghese (Brasile), coreano, giapponese e cinese semplificato. Verrà aggiunto anche il supporto per l’inglese in India e Singapore.

Gli sviluppatori potranno testare invece la funzionalità Priority Notifications di iOS 18.4. L’intelligenza artificiale on-device valuterà l’importanza delle notifiche. Quelle con maggiore priorità verranno mostrate in una sezione separata sul lock screen, invece che in ordine cronologico (dalla più recente alla meno recente).

Dopo aver installato iOS/iPadOS 18.4, tutti gli utenti potranno scegliere l’app predefinita per la traduzione. Solo gli utenti europei (grazie al Digital Markets Act) potranno scegliere anche l’app predefinita per la navigazione.

Per gli utenti iPhone è disponibile inoltre l’anteprima di una nuova app che consente di accedere allo store del Vision Pro, creare una playlist dei video e installare app da remoto.

Solo in Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti sarà infine disponibile la nuova sezione Food in Apple News con migliaia di ricette. Verrà inclusa in iOS/iPadOS 18.4. Servirà l’abbonamento Apple News+, ma alcune ricette saranno accessibili a tutti.