iPhone 18: RAM a sei canali per prestazioni elevate

La gamma iPhone 18 che Apple lancerà sul mercato il prossimo anno introdurrà un importante salto nelle prestazioni della memoria, almeno secondo le nuove informazioni che sono state condivise nelle scorse ore dal noto leaker basato Digital Chat Station sul social network cinese Weibo.

iPhone 18: RAM LPDDR5X a sei canali

Andando maggiormente in dettaglio, il colosso di Cupertino starebbe pianificando di dotare gli iPhone che giungeranno sul mercato nel 2026 con una RAM LPDDR5X a sei canali, il che costituirebbe una novità assoluta e andrebbe ad aumentare significativamente la larghezza di banda della memoria per le future funzionalità di intelligenza artificiale e il multitasking.

L’espansione della larghezza di banda della memoria, infatti, dovrebbe consentire un cambio di app più rapido, un multitasking più fluido e capacità di intelligenza artificiale significativamente migliorate, tutte le aree in cui il gruppo capitanato da Tim Cook probabilmente investirebbe maggiormente come parte della sua più ampia strategia legata ad Apple Intelligence.

Inoltre, con l’accoppiata con il chip A20 Pro, che secondo quanto riferito sarà costruito utilizzando il processo a 3 nm di terza generazione di TSMC, i modelli di iPhone 18 Pro trarrebbero maggiori benefici.

Da notare che la transizione verso una RAM più performante è nell’aria già da tempo. L’intera gamma iPhone 17, prevista per questo autunno, dovrebbe infatti implementare 12GB di RAM come nuovo standard minimo, a partire dal modello base fino ai Pro Max, anche e soprattuto per sfruttare a pieno le funzioni legate all’AI, il che permetterebbe di compiere il passo successivo, ovvero la svolta architetturale degli iPhone 18.