L'iPhone 18 Pro potrebbe avere il modem C2 di Apple

Lo scorso mese, Apple ha presentato il nuovo iPhone 16e che si contraddistingue da tutti gli altri per la presenza, per la prima volta in assoluto, del modem 5G proprietario, il chip C1. Tuttavia, non ci si aspetta che l’azienda porti il proprio modem su “melafonini” più costosi almeno fino al prossimo anno, pertanto un chip C2, che sarebbe già in fase di test, verrà implementato solo con l’avvento di iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro con chip C2

A informare della cosa è stato l’analista Jeff Pu di GF Securities, dicendo che il colosso di Cupertino sta lavorando a una nuova versione del suo modem per i modelli iPhone 18 Pro e 18 Pro Max nel 2026.

Per quel che concerne il modello base di iPhone 18, al momento non è chiaro se otterrà a sua volta la versione aggiornata del chip, se porterà in dote il modem C1 o se verrà ancora proposto con il modem Qualcomm.

Naturalmente, poiché il modem è uno dei componenti più cruciali di uno smartphone, Apple probabilmente vuole assicurarsi che il suo sia abbastanza valido da sostituire quelli che sono stati adoperati sino ad ora. Sebbene i test dimostrino che il modem C1 di Apple nell’iPhone 16e raggiunge velocità simili ai modem di Qualcomm nella maggior parte degli scenari, manca ancora di supporto per le velocità 5G mmWave più elevate.

Ad ogni modo, va tenuto presente che il nuovo modem di Apple è molto più efficiente e utilizza meno energia rispetto ai modem Qualcomm di altri iPhone, in quanto in grado di combinare la tecnologia della banda base da 4 nanometri con la tecnologia del ricetrasmettitore da 7 nanometri.