Apple: il modem C2 è già in fase di test

Il nuovo iPhone 16e di Apple a cui sono stati tolti i veli questa settimana porta in dote l’inedito chip C1, ma a quanto pare il colosso di Cupertino sarebbe già un passo avanti, visto e considerando che pare stia già testando il modello successivo, un modem Wi-Fi proprietario di seconda generazione per i futuri iPhone, denominato per convenzione C2.

Apple testa un modem Wi-Fi di seconda generazione

A riferire lo scenario è stato un leaker ritenuto affidabile con la condivisone di un post privato su X. Il modem sarebbe identificato internamente dall’azienda con il codice C4020, il che sembra per l’appunto confermare che già esiste.

Oltre a ciò, però, non sono stati forniti maggiori dettagli, ma ovviamente nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi sarà sicuramente possibile saperne di più.

Da tenere ben presente che la “mela morsicata” ha confermato pubblicamente che sta sviluppando nuovi chip per iPhone ormai da diversi anni, per cui non sorprende particolarmente che l’azienda stia presumibilmente lavorando su un modem C2.

Il modem di seconda generazione di Apple potrebbe portare in dote diversi vantaggi, come una connettività 5G più veloce e affidabile e potrebbe essere ancora più efficiente dal punto di vista energetico.

Apple ha dichiarato che il modem C1 su iPhone 16e è già il modem per iPhone più efficiente dal punto di vista energetico di sempre, contribuendo al fatto che il dispositivo abbia la durata della batteria più lunga di qualsiasi iPhone da 6,1 pollici di sempre, incluso il più costoso iPhone 16.