PowerPoint, nuovi segnaposto: cosa cambia su Windows e Mac

Gli utenti Mac di Excel festeggiano finalmente la possibilità di lavorare su più fogli affiancati, ma non è l’unica novità nella suite 365. Microsoft ha svelato un restyling completo per i segnaposto di PowerPoint, rinnovandone sia l’aspetto che le funzionalità su entrambe le piattaforme Windows e Mac.

I segnaposto di PowerPoint diventano più moderni e facili da usare

I segnaposto di PowerPoint sono aree predefinite all’interno delle slide che indicano dove inserire contenuti specifici, come testo, immagini, grafici o video. Appaiono spesso nei layout preimpostati (es. Titolo e contenuto) e contengono testi guida come “Fai clic per aggiungere il titolo“. Lo scopo è aiutare l’utente a organizzare visivamente la slide. Ora sfoggeranno non solo un look più fresco, ma forniranno anche indicazioni più chiare sul tipo di contenuto da inserire.

La novità più interessante riguarda i segnaposto delle immagini. Adesso è possibile selezionare la fonte direttamente al loro interno, semplificando la ricerca e l’inserimento delle immagini senza passaggi extra o menu separati. Basta cliccare sul pulsante “Inserisci immagine” e scegliere l’opzione desiderata dal menu a discesa.

Microsoft consiglia a chi usa template aziendali di controllare che tutto appaia correttamente con i nuovi segnaposto. C’è un dettaglio importante da considerare: la funzionalità non è ancora arrivata su PowerPoint per browser. Di conseguenza, le presentazioni create con i segnaposto aggiornati potrebbero apparire distorte o perdere alcune caratteristiche quando si visualizzano nella versione web dell’applicazione.

Disponibilità immediata per tutti gli utenti 365

I nuovi segnaposto sono già disponibili per tutti gli abbonati Microsoft 365 che utilizzano PowerPoint su Windows (versione 2503, build 18623.20178 o successiva) e su Mac (versione 16.96, build 25040711 o successiva). L’aggiornamento sembra essere destinato a tutti gli utenti regolari, non solo agli Insider.