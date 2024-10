Windows 11 KB5044380: le novità dell'aggiornamento

Microsoft ha dato il via alla distribuzione dell’aggiornamento cumulativo opzionale KB5044380 per le versioni 23H2 e 22H2 (Enterprise ed Education) del sistema operativo Windows 11, che passano così rispettivamente alle build 22631.4391 e 22621.4391. Tralasciando la correzione di alcuni bug riscontrati nelle release precedenti, la novità più interessante è quella che riguarda la possibilità di configurare il funzionamento del tasto Copilot sui PC che ne sono dotati.

Windows 11 KB5044380: novità per il tasto Copilot

Come sempre, per scaricare e installare il pacchetto è possibile aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità o, in alternativa, affidarsi ai file .msu messi a disposizione attraverso il portale Update Catalog.

Tornando al tasto Copilot, è quello presente sui PC di ultima generazione con supporto nativo all’intelligenza artificiale. Pensato per attivare l’assistente virtuale con un tocco, la sua azione è stata oggetto di più ripensamenti negli ultimi mesi: prima la software house ha deciso di consentirne la personalizzazione, poi ha cambiato idea, ora torna nuovamente sui suoi passi. L’opzione è disponibile tra le Impostazioni , all’interno della sezione Personalizzazione , alla voce Immissione di testo . Per questioni relativa alla sicurezza, può essere associato solo ad applicazioni gestite in formato MSIX.

Abbiamo citato in apertura i bugfix contenuti in KB5044380 per Windows 11. Ce ne sono diversi. I più importanti riguardano la correzione di un problema che causava un consumo eccessivo della batteria con la modalità Modern Standby e di un altro che impediva di unirsi ai meeting su Teams attraverso i promemoria di Outlook. Sono inoltre stati aggiunti nuovi numeri di telefono da chiamare per l’attivazione in diverse aree geografiche e Microsoft è intervenuta su un malfunzionamento legato alle stampanti multifunzione connesse tramite cavo USB.