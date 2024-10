Windows 11 24H2: Microsoft conferma tre nuovi bug

In occasione del lancio di Windows 11 24H2, avvenuto il 1 ottobre, Microsoft aveva confermato sei bug. Successivamente ha aggiunto l’errore di visualizzazione presente nel tool Pulizia disco . Ieri sera, l’azienda di Redmond ha confermato tre nuovi bug.

BSOD con l’app Voicemeeter

Il primo bug riguarda gli utenti che usano l’applicazione Voicemeeter. In seguito all’installazione di Windows 11 24H2, durante l’uso del software viene mostrato il Blue Screen of Deatch (BSOD), ovvero la famigerata schermata blu con un errore relativo alla gestione della memoria.

Microsoft spiega che il problema è causato dall’incompatibilità del driver di Voicemeeter con il nuovo gestore della memoria del sistema operativo. Il fix verrà rilasciato dalla software house che sviluppa l’applicazione. Nel frattempo è stato implementato un “compatibility hold”, quindi l’aggiornamento non sarà disponibile tramite Windows Update per gli utenti che usano Voicemeeter.

BSOD con notebook ASUS

Il secondo bug interessa gli utenti che hanno determinati dispositivi ASUS, in particolare i modelli X415KA e X515KA. In questo caso, il BSOD appare durante la procedura di aggiornamento.

Il problema è dovuto all’incompatibilità di alcuni componenti hardware. In attesa della soluzione, gli utenti non potranno aggiornare il sistema operativo (compatibility hold) tramite Windows Update.

Blocco app che usano fotocamera

Infine, il terzo bug riguarda le app che sfruttano la fotocamera del dispositivo per la funzionalità di riconoscimento facciale o degli oggetti, incluso Windows Hello.

In attesa del fix è stato applicato un “compatibility hold”, come per i due bug precedenti, quindi Windows 11 24H2 non sarà disponibile tramite Windows Update.

Finora Microsoft ha confermato 10 bug. Ci sono però altri problemi, come quelli che riguardano alcuni SSD di Western Digital, il System File Checker e la cronologia appunti.