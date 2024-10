Windows 11 24H2: c'è un problema con la Cronologia Appunti

Sembra non esserci pace per Windows 11 24H2: è stato segnalato un ennesimo problema e, questa volta, riguarda la Cronologia Appunti. È la funzionalità utile per salvare in un elenco gli elementi copiati o tagliati di recente, così da poterli recuperare successivamente in pochi attimi. Per qualcuno, dopo il passaggio alla nuova versione del sistema operativo, non si comporta come dovrebbe.

Cronologia Appunti vuota su Windows 11 24H2

L’errore è relativo alla comparsa del messaggio Nessun elemento presente anche dopo aver eseguito un Ctrl+C o Ctrl+X su una porzione di testo o su un’immagine.

Ecco come appare la Cronologia Appunti con gli elementi copiati, quando tutto funziona a dovere.

Per alcuni utenti, invece, risulta sempre vuota, come mostrato di seguito.

Non siamo riusciti a riprodurre il problema, ma le segnalazioni nel Feedback Hub di Microsoft sono numerose, diverse decine. Le prime risalgono a mesi fa, quando l’aggiornamento alla versione 24H2 era ancora fermo alla fase di test nel programma Insider.

Altri intoppi già noti riguardano BSoD con SSD di WD, lo strumento System File Checker e l’anomala comparsa di un file temporaneo da 8,63 GB che sembra impossibile da eliminare.

Windows 11: come attivare la Cronologia Appunti

Se si desidera attivare la Cronologia Appunti su Windows 11 è sufficiente aprire le Impostazioni, selezionare la sezione Sistema e poi la voce Appunti. Ci si trova così di fronte alla schermata visibile nello screenshot qui sotto. A questo punto, non bisogna far altro che un click sull’opzione evidenziata.

La combinazione di tasti utile per visualizzare la finestra con gli elementi copiati è Windows+V .

Microsoft ha introdotto la Cronologia Appunti (Clipboard History nella versione inglese) con l’aggiornamento 1809 rilasciato per Windows 10 nell’ottobre 2018. La funzionalità è stata fin da subito molto apprezzata dagli utenti e nel tempo ha ricevuto diverse migliorie, a partire da quella che consente la gestione non solo del testo, ma anche degli elementi multimediali.