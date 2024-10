Windows 11 24H2: BSOD con alcuni SSD di WD

Ennesimo bug scoperto in Windows 11 24H2. Alcuni utenti hanno segnalato che il computer va in crash e viene mostrato il famigerato Blue Screen of Death (BSOD), in seguito all’installazione della nuova versione del sistema operativo tramite Windows Update. Il problema si verifica solo con alcuni SSD di Western Digital. Microsoft ha comunicato che sospenderà la distribuzione per determinate configurazioni.

Disponibile un fix temporaneo

In base alle segnalazioni, il problema si manifesta principalmente con gli SSD SN580 e SN770 di Western Digital. Queste due unità a stato solido non hanno chip DRAM dedicati che funzionano come buffer tra controller e memorie NAND flash per migliorare le prestazioni in scrittura.

Sfruttano invece la tecnologia HMB (Host Memory Buffer) che consente al controller di usare la memoria di sistema tramite DMA (Direct Memory Access). Windows 11 23H2 assegna solo 64 MB di RAM come buffer. In seguito all’installazione di Windows 11 24H2, la dimensione aumenta a 200 MB. Ciò causa qualche conflitto e quindi il crash del computer con la visualizzazione della “schermata blu della morte”.

Microsoft ha confermato il bug e rilascerà un fix nei prossimi giorni (nell’elenco dei problemi non è ancora indicato). Nel frattempo è possibile sfruttare una soluzione temporanea, modificando una chiave del registro.

All’interno dell’editor deve essere cercata la chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stornvme\Parameters\Device . Se non presente deve essere creata una sottochiave HMBAllocationPolicy , in cui aggiungere un nuovo valore DWORD (32 bit) con nome HMBAllocationPolicy .

L’utente può disattivare la tecnologia HMB impostando il valore a 0 oppure scegliere un buffer da 64 MB impostando il valore a 2. Le modifiche verranno applicate al riavvio. Nel primo caso si potrebbe avere un calo delle prestazioni, ma non comparirà più il BSOD. Ovviamente, la tecnologia verrà disattivata su tutti gli SSD, non solo quelli di Western Digital.