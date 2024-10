Windows 11 24H2: upgrade su vecchi PC con Rufus 4.6

Per non aspettare la disponibilità di Windows 11 24H2 con Windows Update è possibile forzare l’aggiornamento in diversi modi, sfruttando i tool offerti da Microsoft. In nessun caso viene però effettuato l’upgrade da Windows 11 23H2 se il computer non rispetta i requisiti hardware minimi. La soluzione è Rufus 4.6.

Upgrade in-place con Rufus 4.6

Rufus è uno dei tool più utilizzati per la creazione di un drive USB avviabile che permette di installare diverse edizioni di Windows e distribuzioni Linux. Gli utenti devono solo scaricare l’immagine ISO ufficiale e seguire le istruzioni. Fino alla versione 4.5 era possibile l’aggiornamento a Windows 11 sui vecchi PC, rimuovendo la verifica dei requisiti, tra cui UEFI, Secure Boot e TPM 2.0.

Questi “trucchi” funzionano ancora per un’istallazione pulita, ma non per un upgrade in-place da Windows 11 23H2 a Windows 11 24H2, quindi dall’interno del sistema operativo (non con boot da USB). Utilizzando la versione 4.5 era necessario rimuovere e aggiungere cinque chiavi nel registro di sistema prima di eseguire il file setup.exe .

Questo step è stato incluso in Rufus 4.6 (pubblicato sul sito ufficiale). Dopo aver caricato l’immagine ISO di Windows 11 24H2 (può essere scaricata dal sito Microsoft), collegato un drive USB al computer e cliccato su Avvio verranno mostrate le opzioni di personalizzazione.

Le prime due (già selezionate) rimuovono i requisiti hardware minimi e l’obbligo di usare un account Microsoft (è possibile aggiungere un account locale). L’utente può inoltre disattivare la raccolta dati e la crittografia automatica con BitLocker.