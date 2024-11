Windows 11 24H2/23H2: problemi risolti e nuovi

Microsoft ha risolto due problemi che impedivano l’installazione di Windows 24H2. Per gli utenti interessati è stato quindi rimosso il “compatibility hold”. L’azienda di Redmond ha contestualmente confermato un bug presente in Windows 11 23H2 che impedisce la connessione tramite protocollo SSH.

Due problemi risolti in Windows 11 24H2

Nella pagina dedicata sono elencati 11 problemi per Windows 11 24H2. Uno di essi, noto fin dal lancio del sistema operativo (1 ottobre 2024), riguarda i lettori di impronte digitali.

Gli utenti non potevano usare questo metodo di autenticazione o di sblocco con Windows Hello. Il problema è stato risolto con l’aggiornamento KB5044284 dell’8 ottobre. Microsoft ha però rimosso il “compatibility hold” solo ieri sera, quindi gli utenti possono ora installare Windows 11 24H2 tramite Windows Update.

Il secondo problema risolto riguarda l’app Voicemeeter. Il bug confermato il 18 ottobre era dovuto all’incompatibilità del driver con il nuovo gestore di memoria del sistema operativo che causava la comparsa della famigerata schermata blu.

In questo caso, la soluzione è esterna. Gli utenti devono installare l’ultima versione (1.1.1.8 o 2.1.1.8 o 3.1.1.8) dell’app che include il driver aggiornato (versione 3.3.1.9), prima dell’installazione di Windows 11 24H2. Rimangono irrisolti gli altri 9 problemi, l’ultimo dei quali riguarda il Task Manager (Gestione attività).

Nuovo problema in Windows 11 23H2

Microsoft ha invece confermato un nuovo problema in Windows 11 23H2. È stato introdotto con l’aggiornamento KB5044285 dell’8 ottobre, ma è presente anche nell’update opzionale KB5044380 del 22 ottobre.