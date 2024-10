Windows 11 24H2 KB5044384: un problema per Gestione attività

Un nuovo problema si aggiunge a quelli già segnalati per l’aggiornamento KB5044384, distribuito la scorsa settimana sui PC con sistema operativo Windows 11 24H2. Questa volta, a farne le spese è la componente Gestione attività (Task Manager in inglese). Fortunatamente, a differenza di quanto avvenuto con altri bug ben più gravi, alcuni dei quali responsabili di crash improvvisi e Blue Screen of Death, non compromette il normale utilizzo del PC.

Nuovo problema per KB5044384 su Windows 11

Ecco quanto si legge in una nota appena pubblicata da Microsoft sulle pagine del portale Learn. La riportiamo di seguito in forma tradotta.

Dopo aver installato l’aggiornamento di anteprima non riservato alla sicurezza per ottobre 2024 (KB5044384), gli utenti incontreranno un problema per cui le applicazioni, i processi in background e i processi di Windows in Gestione attività mostrano un conteggio pari a zero, nonostante ci siano applicazioni in esecuzione. Questo problema appare in modo specifico nella pagina Processi, quando la visualizzazione Raggruppa per tipo è abilitata.

Possiamo confermare l’anomalia, come riportato dallo screenshot qui sotto, appena catturato sul PC utilizzato per scrivere questo articolo.

Al momento non ci sono workaround utili per aggirare il problema, che verrà risolto più avanti con una patch ufficiale. Come anticipato, il suo impatto dovrebbe comunque essere limitato, poiché non impedisce di interagire con le applicazioni e con i processi in esecuzione attraverso Gestione attività.

L’aggiornamento KB5044384 per Windows 11 24H2 ha portato con sé diversi bugfix e miglioramenti, 24 in totale. Alcuni di questi riguardano il funzionamento della combinazione Alt+Tab, l’utilizzo degli scanner, DirectAccess, l’autenticazione dal Web, System File Checker e il noto file temporaneo 8,63 GB impossibile da eliminare.

Trattandosi di un update cumulativo, la sua installazione non è obbligatoria. I cambiamenti apportati saranno inclusi nel pacchetto che Microsoft distribuirà a tutti (e in modo forzato) nella seconda settimana di novembre in occasione dell’appuntamento con il Patch Tuesday.