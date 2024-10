Windows 11 24H2 KB5044384: problemi vari

Microsoft ha rilasciato tre giorni fa l’aggiornamento opzionale KB5044384 per Windows 11 24H2. Installando l’update vengono risolti molti problemi, ma diversi utenti hanno segnalato la comparsa di vari errori che impediscono di completare la procedura. È stato inoltre scoperto un bug relativo al Task Manager (Gestione attività).

L’aggiornamento KB5044384 è opzionale, quindi non viene installato automaticamente quando l’utente verifica la disponibilità con Windows Update. Considerate le ultime segnalazione è preferibile attendere l’aggiornamento cumulativo del 12 novembre che includerà anche le patch di sicurezza.

Microsoft ha corretto numerosi bug, tra cui quelli che riguardano i tool Pulizia disco e System File Checker (SFC). Tuttavia sono stati segnalati problemi durante l’installazione con la comparsa dei soliti codici di errore criptici, tra cui 0x800f0922, 0x800736b3, 0x80242008 e 0x800f081f.

I messaggi di errore vengono mostrati prima dell’inizio del download dell’aggiornamento, durante l’installazione o al successivo riavvio del computer. In alcuni casi, la procedura si blocca al 30-40% o al 90-95%. La soluzione è scaricare l’aggiornamento dal Microsoft Update Catalog, scegliendo la versione adatta al proprio dispositivo (x64 o arm64).

Windows Latest ha scoperto un bug introdotto da KB5044384. Dopo l’installazione, il Task Manager non indica più il numero di processi in background. Nella sezione dedicata è scritto 0 anche se ci sono processi in background. Microsoft ha confermato il bug e potrebbe rilasciare una versione corretta dell’aggiornamento.

Alcuni utenti hanno invece segnalato problemi di instabilità con i processori Intel Core Ultra 200S. Il fix temporaneo prevede la disattivazione della GPU integrata nel BIOS delle schede madri con chipset Intel Z890 (ovviamente serve una scheda video dedicata). I produttori rilasceranno nuovi BIOS nei prossimi giorni.