Windows 11 24H2: il bug della schermata nera con Alt+Tab

La scorciatoia da tastiera Alt+Tab è da sempre una delle più note e utilizzate su PC, per passare rapidamente da una finestra all’altra senza dover toccare il mouse. Con il sistema operativo Windows 11 24H2 sembra però innescare un bug piuttosto fastidioso, quello che porta alla comparsa improvvisa di una schermata nera. Non accade per tutti, ma i feedback sono numerosi.

Alt+Tab e il bug su Windows 11 24H2

A documentare la situazione è il sito Windows Latest, che ha sperimentato direttamente il problema (sui nostri computer non ci siamo riusciti) e raccolto diverse segnalazioni in merito, anche dalle conversazioni su Reddit.

Non si tratta di un vero e proprio crash, né di un comportamento irreversibile: la schermata nera che compare premendo Alt+Tab su Windows 11 24H2 rimane sul monitor per circa 10 secondi, prima di scomparire da sé.

La soluzione c’è già, ma non per tutti

Fortunatamente, Microsoft è a conoscenza del problema. La software house è anche già intervenuta per risolverlo, con il rilascio dell’aggiornamento opzionale KB5044384 distribuito a fine ottobre (che però, a sua volta, è interessato da altri problemi). La correzione troverà poi posto all’interno del pacchetto in arrivo la prossima settimana con il Patch Tuesday di novembre.

Se questa è una buona notizia, ce n’è un’altra da tenere in considerazione. Nonostante l’installazione dell’update, il rollout del bugfix è graduale e non ancora arrivato a interessare tutti i PC. In altre parole, c’è chi ancora vede inesorabilmente comparire una schermata nera, per una decina di secondi, ogni volta che fa uso della combinazione Alt+Tab per cambiare la finestra attiva.

Un possibile bugfix alternativo

Un possibile workaround suggerito è quello che passa dalla disattivazione dalle opzioni “Modalità gioco” (Impostazioni, Giochi, Modalità gioco) e “Ottimizzazioni per i giochi in modalità finestra” (Impostazioni, Sistema, Schermo, Grafica). Purtroppo, questi rimedi temporanei non sempre funzionano.