Windows 11: nuove funzionalità AI per Paint

Microsoft ha annunciato la disponibilità di una nuova versione di Paint per gli iscritti ai canali Canary e Dev del programma Insider di Windows 11. L’azienda di Redmond ha incluso due novità che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa per modificare le immagini. È stata inoltre aggiornata la funzionalità Cocreator, mentre Image Creator è ora accessibile in altri paesi, tra cui l’Italia. Notepad consente invece la riscrittura del testo.

AI per aggiungere e cancellare oggetti

Le nuove funzionalità AI sono disponibili nella versione 11.2410.28.0 di Paint. La prima è Generative Fill. Gli utenti possono aggiungere oggetti all’immagine scrivendo una descrizione. L’intelligenza artificiale genererà e posizionerà l’oggetto nell’area selezionata, come si può vedere nella GIF seguente:

È necessario utilizzare lo strumento Selezione (in alto a sinistra). Dopo aver selezionato l’area verrà mostrato un piccolo pop-up con il pulsante Generative Fill. È possibile generare altri oggetti o correggere la descrizione se il risultato non è soddisfacente. La funzionalità è disponibile solo sui Copilot+ PC con chip Snapdragon e richiede il login con account Microsoft.

Generative Erase permette invece di rimuovere oggetti dall’immagine. Lo spazio verrà automaticamente riempito. L’utente troverà la funzionalità lungo il lato sinistro dopo aver scelto lo strumento Gomma, oppure nel pop-up che appare dopo aver selezionato l’area. È disponibile per tutti i computer con Windows 11.

Microsoft ha inoltre aggiornato il modello usato dalla funzionalità Cocreator per ottenere risultati migliori. È disponibile solo sui Copilot+ PC con chip Snapdragon. Infine, Image Creator è ora disponibile in anteprima in più paesi, tra cui l’Italia. È necessario l’accesso con un account Microsoft. Gli utenti possono utilizzare 50 crediti per generare 50 immagini con DALL-E.