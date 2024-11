Windows: Rewrite di Notepad (Blocco note) riscrive i testi con l'AI

Si chiama Rewrite (Riscrivi) ed è la nuova funzionalità di AI generativa implementata da Microsoft all’interno di Notepad (Blocco note). Al momento sottoposta a una necessaria fase di test che coinvolge gli utenti Windows del programma Insider, si occupa di riscrivere i testi modificandone le frasi, alterandone lo stile e cambiandone la lunghezza, a seconda delle esigenze.

Microsoft porta l’AI in Notepad con Rewrite

A differenza di quanto spesso accade in questi casi, l’anteprima interessa anche l’Italia. Il nostro paese è infatti interessato dalla distribuzione della preview, insieme a Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada e Germania, ovviamente con il supporto all’italiano. Gli utenti di questi territori hanno inizialmente a disposizione 50 crediti per interrogare l’intelligenza artificiale.

Il funzionamento si basa su un modello GPT di OpenAI, della stessa famiglia di quelli che animano ChatGPT. Per attivare Rewrite in Notepad è sufficiente evidenziare la porzione del testo su cui agire, selezionare il comando dal menu contestuale che si apre con un click sul tasto destro del mouse, facendo click sull’apposito pulsante nella barra degli strumenti oppure attraverso la scorciatoia da tastiera Ctrl+I.

Nello screenshot qui sopra, relativo all’esempio fornito con l’annuncio, si possono notare tre opzioni: la prima per intervenire sulla lunghezza del testo, la seconda dedicata al cosiddetto tone of voice e l’ultima per il formato.

Per l’utilizzo di Rewrite in Notepad è richiesta l’autenticazione all’account Microsoft. Come anticipato in apertura, la funzionalità è al momento sottoposta alla fase di test. Non sono note le tempistiche per un rilascio su larga scala.

La prima versione dell’applicazione risale all’ormai lontano 1983, al debutto come text editor per MS-DOS basato sull’impiego dell’accoppiata mouse e tastiera. Un paio di anni fa, la software house ha completamente rinnovato il Blocco note, rendendo l’interfaccia moderna (in modo conforme alle inee guida di Fluent Design e WinUI) e integrando nuove funzionalità.

L’aggiornamento appena distribuito, inoltre, migliora le prestazioni di Notepad, incrementando dal 35% al 55% la velocità di apertura, grazie a un’ottimizzazione del codice.