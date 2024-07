Blocco note di Windows finalmente con il correttore ortografico

Senza conoscere le specifiche abitudini di utilizzo di Windows 11, è probabile che molti utenti abbiano aperto almeno una volta un file con il Blocco note. Questa applicazione, presente nel sistema operativo Microsoft fin dal 1983, ha impiegato molto tempo per evolversi ed arricchirsi di nuove funzionalità.

In origine molto basilare, il Blocco note ha compiuto vari passi in avanti nel corso degli anni, fino all’introduzione della modalità scura e delle schede. Si tratta di utili aggiunte che rendono il Blocco note una valida alternativa per la scrittura di testi semplici, soprattutto considerando che l’iconico WordPad sta per essere rimosso. Tuttavia, finora mancava una funzionalità tanto elementare quanto fondamentale per un programma di scrittura: il controllo ortografico.

Ebbene, dopo 41 anni dal rilascio iniziale, il Blocco note avrà finalmente il correttore ortografico. Per la serie meglio tardi che mai…

Il correttore ortografico del Blocco note

Microsoft aveva iniziato a testare l’integrazione del controllo ortografico e della correzione automatica nel Blocco note già da marzo di quest’anno, rendendo queste funzionalità disponibili agli utenti Insider. Ora queste due funzioni sono state implementate in modo definitivo e rese accessibili a tutti gli utenti nell’ultima versione stabile dell’app Blocco note.

Essendo abilitate di default, gli utenti che hanno aggiornato recentemente l’applicazione tramite il Microsoft Store potranno notare da subito la comparsa della classica sottolineatura rossa ondulata sotto le parole scritte in modo errato, con la proposta di correzione automatica, proprio come avviene in altri programmi di scrittura. Si tratta di un cambiamento importante che migliora sensibilmente l’esperienza d’uso del Notepad.

Come configurare il controllo ortografico

È possibile attivare e regolare sia il controllo ortografico che la correzione automatica. Per configurare il correttore ortografico, basta cliccare sulla rotella dentellata in alto a destra di Notepad. È possibile scegliere quale tipo di file controllare e se si desidera o meno la correzione automatica. Non è chiaro come funzioni la correzione automatica. Forse Microsoft fornirà maggiori dettagli in un secondo momento.