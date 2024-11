Windows 10 KB5046613: nuovo account manager nel menu Start

Puntuale come da previsione, è disponibile per il download il nuovo aggiornamento cumulativo KB5046613 per Windows 10. Porta la versione 21H2 del sistema operativo alla build 19044.5131 e la successiva 22H2 alla build 19045.5131. L’installazione è obbligatoria e automatica da Windows Update (è sufficiente aprire l’utility e controllarne la disponibilità), facendo parte del ciclo Patch Tuesday, come sempre accade in ogni seconda settimana del mese. Volendo è comunque possibile procedere manualmente, scaricando i file .msu dal portale Update Catalog.

La novità più importante è quella già avvistata in anteprima con KB5045594, a fine ottobre, che introduce un account manager inedito nel menu Start. Stando a quanto reso noto dalla software house, il suo design semplifica la visualizzazione dell’account e l’accesso alle impostazioni . Eccolo qui sotto nello screenshot condiviso dalla redazione del sito Windows Latest.

Non mancano nemmeno alcuni bugfix. Quelli più importanti e segnalati nel changelog ufficiale fanno riferimento al mancato avvio o al crash improvviso dei giochi (per un conflitto inerente alle componenti DRM di terze parti) e all’impossibilità di aprire applicazioni come Assistenza Rapida, Teams o Assistente vocale. Ci sono poi quelli che impedivano l’upgrade a W11 facendo comparire la Blue Screen of Death e al malfunzionamento delle stampanti.

Per questo Patch Tuesday di novembre, sono in fase di rollout anche i pacchetti KB5046617 per Windows 11 nella release 24H2 e KB5046633 per le versioni 23H2/22H2.

Ricordiamo infine che il termine ultimo fissato da Microsoft per il supporto ufficiale a Windows 10 arriverà tra meno di un anno, il 14 ottobre 2025. Per ricevere le patch di sicurezza per altri dodici mesi, gli utenti consumer potranno ricorrere al programma ESU (Extended Security Updates) al prezzo di 30 dollari. Ciò nonostante, il 60,95% di chi ha un PC sulla scrivania è ancora fermo a questa edizione del sistema operativo, ormai quasi da considerare obsoleta.