Windows 10 KB5045594 e KB5044273, problemi confermati

Sembra non esserci pace per gli aggiornamenti destinati ai sistemi operativi di casa Microsoft: anche i pacchetti KB5045594, e KB5044273, distribuiti in ottobre per Windows 10, sono affetti da problemi già segnalati dai feedback degli utenti e ora confermati in via ufficiale dalla software house. Si tratta rispettivamente dell’update opzionale di fine mese e dell’ultimo Patch Tueday (obbligatorio).

KB5045594 e KB5044273: problemi su Windows 10

Per entrambi, persiste la comparsa dell’errore 0x800f0805 in fase di installazione che impedisce di portare a termine la procedura in modo corretto. Tra chi è invece riuscito ad arrivare alla fine del setup, alcuni fanno riferimento al mancato avvio di applicazioni come Teams e Assistente vocale se non eseguite con privilegi di amministrazione. Altri si trovano invece a dover fare i conti con una schermata nera visualizzata per un periodo infinitamente lungo, compreso tra i 10 e i 30 minuti, dopo l’autenticazione ad Azure Virtual Desktop.

I fix dovrebbero essere rilasciati nel corso delle prossime settimane, durante l’appuntamento con il Patch Tuesday di novembre (tra martedì 12 e mercoledì 13).

Non si commetta l’errore di pensare che W10 sia afflitto da problemi perché ormai sulla via del tramonto. Anche per la più recente versione 24H2 di Windows 11 sono stati segnalati gravi bug, tali da arrivare a innescare crash improvvisi, la comparsa della temibile Blue Screen of Death, impossibilità di accedere a Internet e altro ancora.

Vale la pena ricordare che manca meno di un anno al termine del supporto ufficiale per Windows 10, fissato per il 14 ottobre 2025, senza proroghe nonostante il sistema operativo sia ancora presente su oltre del 60% dei PC in circolazione. A tal proposito, nei giorni scorsi Microsoft ha comunicato il prezzo dell’accesso al programma ESU (Extended Security Updates): sarà pari a 30 dollari. È l’iniziativa che permetterà agli utenti consumere di ricevere patch dedicate alla sicurezza per ulteriori 12 mesi.