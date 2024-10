Windows 10 KB5045594 risolve il problema della BSoD

L’aggiornamento cumulativo opzionale KB5045594 per Windows 10 è in fase di distribuzione. È quello che porta la versione 22H2 del sistema operativo alla build 19045.5073. Si tratta di un pacchetto importante, poiché va a risolvere un grave problema che nelle release precedenti provocava il crash improvviso e la comparsa della Blue Screen of Death su alcuni PC.

L’aggiornamento KB5045594 in download per Windows 10

Come da prassi, sono due i metodi consigliati per installare il pacchetto. Il primo è quello che passa dall’utility Windows Update, è sufficiente aprirla e verificare la disponibilità del download. Il secondo rimanda invece al portale Update Catalog dove ci sono i file .msu da scaricare.

L’eliminazione del bug responsabile della BSoD non è l’unica novità introdotta. C’è anche l’introduzione di un account manager inedito nel menu Start (con rollout graduale) con un design che semplifica la visualizzazione dell’account e l’accesso alle impostazioni .

A questo ai aggiungono nuovi nuovi numeri di telefono per l’attivazione in diverse aree geografiche, la risoluzione di problemi che si verificavano collegando tramite cavo USB le stampanti multifunzione e gli scanner, altri riguardanti le macchine virtuali con l’utilizzo di LBFO (Load Balancing and Failover), l’upgrade a Windows 11 (con la comparsa dell’errore 0x3B ) e la rilevazione dei controller controller Xbox 360 e Bluetooth con app WebView2. Il changelog completo con tutte le modifiche apportate è consultabile sul sito ufficiale di Microsoft.

Ricordiamo che W10 riceverà supporto fino al 14 ottobre 2025, manca dunque meno di un anno al termine. Ciò nonostante, il 62,75% dei computer in circolazione e basati sul sistema operativo utilizza ancora questa versione (fonte StatCounter). Il successore W11 è in crescita, ma fermo al 33,43%, poco più della metà.

Oltre al pacchetto KB5045594 per Windows 10, la software house ha avviato la distribuzione di un altro aggiornamento cumulativo opzionale, KB5044380 per Windows 11: tutti i dettagli sono riportati nell’articolo dedicato.