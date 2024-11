Windows 11 KB5046633 in download: le novità dell'aggiornamento

Al via il download del pacchetto KB5046633 per i PC con sistema operativo Windows 11. Si tratta di un aggiornamento cumulativo e obbligatorio. Fa parte del ciclo Patch Tuesday e interessa sia la versione 23H2 del sistema operativo sia la precedente 22H2, portate rispettivamente alle build 22631.4460 e 22621.4460. Per la 24H2 è invece arrivato KB5046617.

In distribuzione per tutti attraverso Windows Update (è sufficiente avviare l’utility per iniziare la procedura di installazione), può anche essere scaricato manualmente attraverso il sito Update Catalog che ne mette a disposizione i file .msu.

Per quanto riguarda le novità, sono perlopiù quelle già viste nell’aggiornamento opzionale KB5044380 di fine ottobre. Le più importanti riguardano la possibilità di personalizzare il comportamento del tasto Copilot sui PC che ne sono dotati e un piccolo cambiamento per il menu Start, dove la voce Tutte le applicazioni diventa Tutto.

Ci sono poi una nuova scorciatoia da tastiera per la funzionalità Copia dell’Assistente vocale (pulsante impostato+Ctrl+X) e la possibilità di sfruttarlo per leggere le email nell’applicazione di Outlook, la correzione di un bug che impediva di unirsi alle riunioni su Teams passando da promemoria impostati in Outlook e di un altro che consumava energia attivando la modalità Modern Standby.

La software house è inoltre intervenuta su errori riguardanti il recupero del PIN, l’utilizzo dei controller Bluetooth o di Xbox 360 nelle applicazioni webview2 e la comparsa della Blue Screen of Death nelle macchine virtuali con vmswitch.

Microsoft avvisa che, a causa della ridotta operatività durante il periodo delle festività, nel mese di dicembre non saranno distribuite le release di anteprima degli aggiornamenti.

Ricordiamo che il market share di Windows 11, considerando esclusivamente le varie edizioni del sistema operativo (e non tutti gli OS in circolazione) è in crescita al 35,58%. Il predecessore Windows 10 è invece in calo, ma ancora mantiene la quota più grande al 60,95%.