Windows 11 24H2: Microsoft conferma bug Esplora file

Esplora file è il componente di Windows 11 che ha ricevuto più aggiornamenti. Questi profondi cambiamenti estetici non sono stati molto apprezzati dagli utenti, considerando anche i numerosi bug introdotti recentemente con Windows 11 24H2. Microsoft ha comunicato che rilascerà i fix nelle prossime settimane.

Esplora file è un disastro

L’azienda di Redmond distribuisce periodicamente le versioni preliminari del sistema operativo nei canali Canary, Dev, Beta e Release Preview del programma Insider. In quasi ogni build ci sono fix per Esplora file (File Explorer in inglese). Con la build 22635.4515 rilasciata a novembre nel canale Beta di Windows 11 23H2 è stato risolto un bug ancora presente in Windows 11 24H2.

Quando l’utente clicca su F11 per attivare la visualizzazione a schermo intero, la barra degli indirizzi di Esplora file viene sovrapposta agli altri elementi della pagina, impedendo quindi l’accesso alle icone. Questo fastidioso bug verrà risolto in una futura build rilasciata nel canale Beta di Windows 11 24H2.

Microsoft risolverà anche i bug relativi all’inserimento di un percorso nella barra degli indirizzi, al clic destro sui file cloud, alla visualizzazione delle anteprime dei file cloud nei risultati delle ricerche e al crash causato quando viene creata una nuova cartella. Altre bug sono stati risolti nella build 27768 disponibile nel canale Canary.

Come molti utenti avranno sicuramente notato, il caricamento della barra superiore avviene in ritardo rispetto al resto dell’interfaccia. Un altro bug riguarda il menu contestuale mostrato quando si clicca sui tre puntini (Visualizza altre info) in Esplora file su Windows 11 24H2.

Invece che verso il basso viene aperto verso l’alto, rendendo impossibile accedere alle varie opzioni. Microsoft ha promesso un fix nelle prossime settimane.