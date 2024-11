Windows 11 23H2: novità per OneDrive e passkey

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22635.4515 (KB5046756) di Windows 11 23H2 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Sono incluse due principali novità, ovvero la possibilità di aprire su PC un file OneDrive presente su smartphone e il supporto per i provider di passkey di terze parti.

Novità della build 22635.4515

Dopo aver installato la build 22635.4515 di Windows 11 23H2 sarà possibile sfruttare il ripristino cross-device dei file OneDrive. Utilizzando lo stesso account Microsoft è possibile aprire su PC un file OneDrive e continuare dal punto in cui era stato interrotto il lavoro su smartphone Android o iOS. Sono supportati documenti Word, fogli di calcolo Excel, presentazioni PowerPoint, appunti OneNote e PDF.

Il file OneDrive deve essere aperto su smartphone quando il PC è bloccato. Se il PC viene sbloccato entro i successivi 5 minuti, l’utente vedrà una notifica per il ripristino del file. Quest’ultimo verrà aperto con il browser predefinito. La funzionalità può essere gestita o disattivata nella sezione Impostazioni > App .

La seconda novità di rilievo è il supporto per i provider di passkey di terze parti. Grazie all’aggiornamento delle WebAuthn API, gli utenti potranno scegliere un provider esterno (ad esempio 1Password, Bitwarden o LastPass) per creare e usare le passkey. Per l’autenticazione verrà utilizzato Windows Hello, come per la modalità nativa di Windows 11.

Microsoft ha infine aggiunto nel menu contestuale (tasto destro del mouse) l’opzione che permette di condividere i file direttamente dalla sezione Elementi consigliati del menu Start. Gli iscritti al canale Dev di Windows 11 24H2 con un Copilot+ PC possono invece testare la funzionalità Recall insieme a Click to Do.