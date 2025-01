Windows 11 24H2, è il Patch Tuesday: KB5050009 in download

Il pacchetto KB5050009 è il primo rilasciato quest’anno da Microsoft per Windows 11 24H2, come parte del ciclo Patch Tuesday. È già disponibile per il download e l’installazione, porta il sistema operativo alla build 26100.2894. Vediamo come scaricarlo e quali sono le novità introdotte sui PC degli utenti. Spoiler: non ci sono grandi cambiamenti in termini di funzionalità.

Le novità di KB5050009 per Windows 11 24H2

È possibile riceverlo semplicemente avviando l’utility Windows Update e controllandone la disponibilità. In alternativa, lo si può applicare in modalità manuale grazie ai file .msu che la software house mette a disposizione attraverso il portale Update Catalog. Come sempre accade nel secondo martedì (per noi italiani tardo martedì, inizio mercoledì) di ogni mese, si tratta di un aggiornamento cumulativo obbligatorio.

Lo screenshot allegato a questo articolo mostra come il Patch Tuesday porti con sé anche la distribuzione per .NET Framework 3.5 e 4.8.1. Si tratta della componente essenziale per l’esecuzione delle applicazioni di sistema. L’aggiornamento include correzioni legate alla sicurezza.

Come già anticipato, KB5050009 per Windows 11 24H2 non introduce nuove funzionalità degne di nota. Il motivo è da ricercare nel fatto che, nel mese di dicembre, Microsoft interrompe la distribuzione degli aggiornamenti opzionali con i quali effettuarne i test prima del rilascio su larga scala.

Qualche cambiamento degno di nota c’è comunque. Uno di questi riguarda la visualizzazione compatta di ora e data all’interno della systray, già avvistata il mese scorso, ma ora in rollout per un numero maggiore di utenti. Il riferimento all’anno è rimosso, così come la campanella delle notifiche. Per ripristinare il layout tradizione è sufficiente agire sulle Impostazioni ( Data/ora e lingua e all’interno di Sistema , Notifiche ). Eccola.

Ciò che fino a oggi è stato noto come Esperienze personalizzate, cambia nome e diventa Offerte personalizzate, all’interno del processo di configurazione guidata del sistema operativo, come già visto in fase di test. Nel concreto, si tratta di inserzioni pubblicitarie mostrate da Microsoft all’interno dell’OS, al fine di monetizzare (uno dei motivi per i quali la società tollererebbe le licenze piratate). È possibile disabilitarle agendo ancora una volta sulle Impostazioni ( Privacy e sicurezza , Feedback e diagnostica ).

A questo si aggiunge il solito elenco di bugfix e miglioramenti per intervenire su alcuni problemi rilevati nelle versioni precedenti e su aspetti specifici. Riguardano, tra le altre cose, un comportamento anomalo del campo di ricerca, l’accesso ai menu contestuali delle app attraverso le loro icone nel menu Start (con un click sul tasto destro del mouse), le cosiddette edge gesture dei display touchscreen, la condivisione con Android da Esplora file e altro ancora.

Il peso del download di KB5050009 per Windows 11 24H2 varia da 1,0 a 1,1 GB circa, a seconda della tipologia di processore integrato.