Windows 11 24H2, KB5048667 disponibile: le novità dell'update

La versione 24H2 di Windows 11 si aggiorna nel Patch Tuesday di dicembre 2024, con il rilascio del pacchetto KB5048667. È quello che porta il sistema operativo alla build 26100.2605. Si tratta di un update corposo in termini di novità, anche se non tutte risultano attive fin da subito per tutti gli utenti.

KB5048667 per Windows 11 24H2 in download

Per dare il via a download e installazione è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità: comparirà un messaggio come quello riportato nello screenshot qui sotto. In alternativa, i file .msu per procedere in modalità manuale sono stati caricati sul portale Update Catalog.

Si tratta di un aggiornamento cumulativo obbligatorio, dalla dimensione pari a circa 1 GB (varia a seconda del PC). Abbiamo citato in apertura le molte novità incluse in KB5048667 per Windows 11 24H2. Eccole.

Le novità dell’aggiornamento

La prima riguarda le offerte personalizzate (come già visto nell’anteprima). Vale a dire che Microsoft può così mostrare, nel sistema operativo, inserzioni pubblicitarie per prodotti o servizi in linea con le preferenze espresse nella schermata OOBE (Out of the Box Experience) durante la fase di installazione, se è stata selezionata l’apposita opzione. Questa dinamica può essere disabilitata agendo sulle Impostazioni , nella sezione Privacy e sicurezza , all’interno della scheda Feedback e diagnostica .

Debutto ufficiale anche per la systray compatta, che occupa meno spazio sulla barra delle applicazioni (lo screenshot qui sotto è tratto dal sito Windows Latest). Di fatto, rimuove l’anno dalla data ed elimina la campanella delle notifiche (comunque sempre accessibili con un click sul giorno corrente). Anche in questo caso, è possibile tornare al layout precedente nelle Impostazioni , rispettivamente nella sezione Data/ora e lingua e all’interno di Sistema , Notifiche .

Sempre in tema di barra delle applicazioni, Microsoft ha corretto un problema che impediva di visualizzare correttamente il box di ricerca quando l’utente sceglieva di nasconderla automaticamente. Inoltre, ora è supportata la scorciatoia da tastiera Shift+Ctrl per l’accesso rapido alle jump list, ora disponibili anche per le applicazioni messe in evidenza nel menu Start.

Con l’aggiornamento, all’interno di Esplora file è possibile effettuare un click con il tasto destro del mouse e inviare un contenuto allo smartphone Android selezionando l’apposito comando (utilizza la funzionalità Collegamento al telefono). La componente riceve inoltre un paio di bugfix.

Sono inoltre stati corretti problemi riguardanti l’effetto Mica che applica una trasparenza alle finestre in modo coerente con lo sfondo impostato, la cronologia degli appunti che per qualcuno risultava sempre vuota e la modalità standby per le configurazioni a più monitor.

All’interno delle Impostazioni è inoltre stata una sezione dedicata alle gesture per i display touch. Per l’elenco completo delle novità e per saperne di più rimandiamo al changelog ufficiale.

Corretti 71 problemi per la sicurezza

Sul fronte della sicurezza, Microsoft è intervenuta su ben 71 vulnerabilità identificate e segnalate dai ricercatori nei mesi scorsi, una delle quali etichettata come 0-day e già presa di mira da exploit (CVE-2024-49138).

Si registra inoltre il rilascio di patch correttive per NET Framework 3.5 e 4.8.1, come sempre avviene in occasione dei Patch Tuesday.

Per la versione 23H2 di Windows 11 è invece stato rilasciato l’aggiornamento KB5048685, mentre Windows 10 22H2 ha ricevuto l’update KB5048652.