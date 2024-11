Windows 11 23H2 e 22H2: le novità dell'update KB5046732

Ha preso il via la distribuzione dell’aggiornamento KB5046732 per le versioni 23H2 e 22H2 di Windows 11. È l’incarnazione definitiva dell’update avvistato nella sua forma preliminare una settimana fa. Porta le due release del sistema operativo rispettivamente alle build 22631.4541 e 22621.4541. Diamo uno sguardo alle novità più importanti tra quelle introdotte.

L’aggiornamento KB5046732 per Windows 11

Trattandosi di un pacchetto cumulativo e opzionale, l’installazione non è automatica. Per dare il via alla fase di download è sufficiente aprire Windows Update e controllarne la disponibilità. In alternativa, i file .msu per procedere manualmente sono disponibile sul portale Update Catalog.

Come già visto con KB5046740 per 24H2, il riquadro di data e ora presente nella systray, sulla barra delle applicazioni, è stato ridotto in termini di larghezza. Il risultato è quello visibile nello screenshot qui sotto, condiviso dalla redazione del sito Windows Latest. Via anche l’icona della campanella relativa alle notifiche (che è comunque possibile far ricomparire dalle Impostazioni).

Ci sono poi le cosiddette Offerte personalizzate (nuovo nome attribuito alle Esperienze personalizzate), proposte nella configurazione guidata. A tal proposito, ricordiamo che è possibile disattivare l’opzione che invia a Microsoft i dati sul dispositivo tra le Impostazioni, alla voce Privacy e sicurezza.

Sui computer con display touch è poi possibile abilitare o disabilitare le gesture che coinvolgono i bordi del pannello. Altre aggiunte riguardano le opzioni relative al comportamento del mouse, l’invio dei contenuti a uno smartphone Android attraverso il menu contestuale di Esplora file, lo streaming audio migliorato attraverso Bluetooth LE e l’immancabile elenco di bugfix per intervenire sugli errori rilevati nel codice. Per tutti i dettagli consultare il changelog ufficiale pubblicato dalla software house.

Ricordiamo che le novità introdotte oggi da Microsoft su Windows 11 23H2 e 22H2 con l’aggiornamento KB5046732 saranno incluse nell’update obbligatorio rilasciato nelle seconda metà di dicembre, in occasione dell’appuntamento con il Patch Tuesday.