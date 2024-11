Windows 11: nuova build con novità per Windows Hello

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 27754 di Windows 11 per gli iscritti al canale Canary del programma Insider. La novità principale riguarda Windows Hello. L’azienda di Redmond ha aggiornato l’interfaccia e semplificato il login con passkey. Intanto alcuni utenti segnalano la comparsa di messaggi a schermo intero che invitano al passaggio da Windows 10 a Windows 11.

Novità per Windows Hello

Dopo aver installato la build 27754, gli utenti vedranno all’avvio la nuova interfaccia di Windows Hello. Al centro dello schermo ci sono l’immagine e il nome dell’utente. Più sotto si vedono le cinque opzioni di login: passkey, chiave USB, PIN, impronta digitale e riconoscimento facciale (dipende dalla presenza dei componenti hardware dedicati).

Microsoft ha inoltre aggiornato la procedura di accesso con passkey, semplificando la scelta di passkey/dispositivo. Questa novità viene anche applicata per la funzionalità Administrator Protection, introdotta con la build 27718 (canale Canary) e descritta durante l’evento Ignite 2024.

Passaggio da Windows 10 a Windows 11

Microsoft ha nuovamente “infastidito” gli utenti che usano Windows 10. All’improvviso sono apparsi avvisi a schermo intero per pubblicizzare Windows 11.

Il contenuto non è uguale per tutti, ma lo scopo è spingere ad effettuare l’aggiornamento o acquistare un nuovo computer (se non sono soddisfatti i requisiti hardware minimi per Windows 11). In alcuni casi viene suggerito l’acquisto di un Copilot+ PC.

Microsoft specifica che il supporto per Windows 10 terminerà il 14 ottobre 2025, ma non indica che gli utenti possono ricevere gli aggiornamenti per un altro anno pagando 30 dollari. In base ai dati recenti di Statcounter, Windows 10 è installato sul 60,97% di computer, mentre il market share di Windows 11 è 35,55%.