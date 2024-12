Windows 11 23H2: novità per Esplora file in test

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Recall e altre funzionalità AI di Windows 11 24H2 per i Copilot+ PC con processori Intel e AMD. Gli Insider iscritti al canale Beta di Windows 11 23H2 possono invece installare la build 22635.4580 (KB5046733) che include diverse novità per Esplora file.

Ripristino schede all’avvio

Le novità di Windows 11 23H2 incluse nella build 22635.4580 (KB5046733) presente nel canale Beta verranno distribuite gradualmente, come avvenuto in passato, agli Insider che attivano l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili“. Quelle principali riguardano Esplora file.

Quando l’utente apre una cartella dall’esterno di Esplora file (ad esempio da un’app o dal desktop), Windows 11 mostrerà la cartella in una nuova scheda se è già aperta la finestra di Esplora file. Questa sarà l’impostazione predefinita, ma è possibile scegliere l’apertura in una nuova finestra nelle opzioni.

Quando invece è selezionata l’opzione “Ripristina cartelle aperte all’accesso“, Windows 11 ripristinerà tutte le schede aperte in ogni finestra di Esplora file. Microsoft suggerisce anche di attivare l’opzione “Salva automaticamente le app riavviabili e riavviale quando accedo di nuovo” in Impostazioni > Account > Opzioni di accesso .

Infine, se non è stato già effettuato il backup delle cartelle Documenti, Immagini e Desktop è possibile disattivare la visualizzazione del promemoria “Avvia backup” nella barra degli indirizzi di Esplora file.

A causa di alcuni problemi, Microsoft ha temporaneamente disattivato la visualizzazione in forma ridotta di data e ora nel systray. L’ultima novità riguarda il Microsoft Store. Gli utenti possono aggiornare alcune app Win32, tra cui OBS Studio e Capcut.