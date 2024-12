Windows 10 riceve l'aggiornamento KB5048652: download e novità

In questo Patch Tuesday di dicembre 2024, Windows 10 riceve l’aggiornamento KB5048652. Destinato alla versione 22H2 del sistema operativo, l’ultima distribuita e l’unica ancora supportata da Microsoft, la porta alla build 19045.5427. Come sempre accade nella seconda settimana del mese, si tratta di un pacchetto cumulativo, la cui installazione è obbligatoria.

Patch Tuesdy: l’aggiornamento KB5048652 per Windows 10

Per dare il via alla fase di download è sufficiente aprire l’utility Windows Update, controllarne al disponibilità e seguire le istruzioni mostrate sullo schermo. In alternativa, il portale Update Catalog offre i file con estensione .msu per procedere in modalità manuale.

In tema di novità, non c’è granché da segnalare. Si segnalano alcuni bugfix riguardanti la copia di file da servizi di cloud storage delle terze parti (come Google Drive o Dropbox), l’attivazione dell’OS in seguito al cambio di scheda madre, i crash innescati dall’utilizzo del protocollo IPP (Internet Printing Protocol) per le stampanti e il backup sulla nuvola delle scorciatoie per le applicazioni Win32, utile per la configurazione di un nuovo computer mantenendo le impostazioni di quello precedente.

Le cose cambiano prendendo in considerazione la sicurezza della piattaforma. In questo caso, l’installazione torna utile per intervenire sulle vulnerabilità e sui problemi individuati e segnalati dai ricercatori nell’ultimo periodo. Ecco a cosa serve l’installazione obbligatoria.

Vale la pena ricordare che W10 rappresenta ancora oggi l’edizione del sistema operativo più presente sui PC, con il 61,83% di market share (fonte StatCounter, dati aggiornati a fine novembre), nonostante gli sforzi compiuti da Microsoft per spingere all’upgrade e a dispetto del termine del periodo del supporto ufficiale ormai all’orizzonte: ottobre 2025. In seguito, per ricevere gli update di sicurezza, sarà necessario mettere mano al portafogli.

Restando in tema, anche Windows 11 ha ricevuto due aggiornamenti cumulativi obbligatori per il Patch Tuesday di dicembre 2024. Si tratta dei pacchetti KB5048667 su 24H2 e KB5048685 su 23H2.