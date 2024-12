Windows 11 24H2: problemi con Outlook e le tasse

Microsoft ha recentemente avviato la distribuzione di Windows 11 24H2 per un numero maggiore di dispositivi. Nelle ultime ore sono stati però aggiunti altri due problemi all’elenco. Il primo riguarda l’integrazione tra Outlook e Google Workspace, mentre il secondo impedisce l’uso di alcune applicazioni governative cinesi. Risolto invece parzialmente il bug con i giochi Ubisoft.

Outlook non si avvia con GWSMO

Google Workspace Sync for Microsoft Outlook (GWSMO) è un tool che consente agli utenti di gestire email, eventi del calendario, contatti, note e attività di Google Workspace direttamente in Microsoft Outlook. L’integrazione permette quindi di usare Outlook per accedere e gestire i dati di Google Workspace.

Dopo aver installato Windows 11 24H2, Outlook non si avvia se viene usato GWSMO e quest’ultimo non può essere disinstallato e reinstallato. Microsoft ha quindi applicato un “compatibility hold” per impedire l’installazione dell’aggiornamento tramite Windows Update. Il blocco viene eliminato dopo l’installazione della versione 4.3.68.0 di Google Workspace Sync.

Problemi con la dichiarazione dei redditi

Il secondo problema riguarda solo gli utenti cinesi. Se sono presenti applicazioni ad uso governativo, come quella per la dichiarazione dei redditi, durante la procedura di aggiornamento o dopo l’installazione di Windows 11 24H2 viene mostrata la famigerata schermata blu.

Altri problemi rilevati sono il ripristino automatico alla precedente versione del sistema operativo e rallentamenti o instabilità durante l’uso del computer. Anche in questo caso è stato applicato un “compatibility hold”, quindi Windows 11 24H2 non può essere scaricato con Windows Update.

Si può giocare ad Avatar: Frontiers of Pandora

A fine novembre era stata bloccata l’installazione di Windows 11 24H2, se sul dispositivo sono presenti cinque titoli di Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla, ​Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Odyssey, ​Star Wars Outlaws e ​Avatar: Frontiers of Pandora.

Dopo quello per Star Wars Outlaws, Ubisoft ha rilasciato un fix temporaneo anche per Avatar: Frontiers of Pandora, ma potrebbero esserci problemi di prestazioni.