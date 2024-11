Windows 11 24H2: bug con USB e giochi Ubisoft

Aumenta il numero di bug segnalati dagli utenti e confermati da Microsoft. L’azienda da Redmond ha applicato un “compatibility hold” per bloccare l’installazione di Windows 11 24H2 sui computer che usano alcuni dispositivi USB. Identica soluzione temporanea per gli utenti che giocano ad alcuni titoli di Ubisoft.

Dispositivi USB non rilevati

In seguito all’installazione di Windows 11 24H2 non è possibile rilevare alcuni dispositivi USB che supportano il protocollo eSCL ( (eScanner Communication Language). Il bug si manifesta soprattutto con scanner e stampanti multifunzione. Il protocollo eSCL consente di effettuare la scansione tramite USB e rete (Ethernet e Wi-Fi), senza usare un driver. Questo problema è causato dal fatto che il dispositivo non passa dalla modalità eSCL alla modalità USB.

Se al computer è collegato un dispositivo USB con supporto eSCL (anche fax, modem e dispositivi di rete), Windows 11 24H2 non verrà installato. Gli utenti devono quindi attendere il rilascio del fix oppure eliminare tali dispositivi.

Impossibile giocare ad Assassin’s Creed

Il secondo problema interessa gli utenti che giocano a cinque titoli di Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla, ​Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Odyssey, ​Star Wars Outlaws e ​Avatar: Frontiers of Pandora. Non è possibile giocare perché Windows 11 24H2 impedisce il corretto caricamento o causa il crash con schermata nera.

Ubisoft ha rilasciato un fix temporaneo per ​Star Wars Outlaws, insieme al mega aggiornamento da 8,83 GB (versione 1.0.4). Microsoft evidenzia però che ci sono ancora problemi di prestazioni, quindi Windows 11 24H2 non verrà installato tramite Windows Update.

Se non è possibile chiudere il gioco, l’utente deve terminare il processo corrispondente nel Task Manager (Gestione attività).