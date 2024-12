Microsoft rilascia Windows 11 24H2 per più dispositivi

Microsoft ha comunicato che Windows 11 24H2 è ora disponibile per un numero maggiore di dispositivi compatibili che eseguono Windows 11 23H3 e 22H2. La decisione era prevista perché la distribuzione dell’aggiornamento avviene in maniera graduale dall’inizio di ottobre. Tuttavia ci sono ancora diversi problemi, alcuni dei quali non documentati sul sito dedicato.

Windows 11 24H2 su più PC

Windows 11 24H2 è stato distribuito dal 1 ottobre. Microsoft ha adottato un “approccio a fasi”, considerando l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” di Windows Update e soprattutto i bug già noti al momento del rollout (erano sei). Altri problemi sono stati confermati nelle settimane successive, alcuni dei quali introdotti con gli aggiornamenti cumulativi.

Al momento, Microsoft indica 11 bug non risolti. I due più recenti riguardano i dispositivi USB con supporto eSCL e alcuni giochi di Ubisoft. Ci sono però altri problemi non documentati ufficialmente perché poco diffusi e limitati a determinate configurazioni hardware.

Nonostante ciò, l’azienda di Redmond ha avviato la fase successiva della distribuzione. Dal 4 dicembre è possibile installare Windows 11 24H2 su un numero maggiore di PC. Ovviamente solo quelli che soddisfano i requisiti minimi. È sufficiente verificare la disponibilità con Windows Update. In caso di riscontro positivo, Windows 11 24H2 verrà automaticamente installato.

Microsoft consiglia di non forzare l’installazione, in quanto potrebbero esserci conseguenze imprevedibili. L’aggiornamento è invece già disponibile sui Copilot+ PC. Le nuove funzionalità AI, tra cui Recall con Click to Do, sono accessibili in anteprima agli Insider da fine novembre (solo per notebook con processori Snapdragon X Elite/Plus di Qualcomm).