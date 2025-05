Microsoft 365 su Windows 10: supporto alle app Office fino al 2028

Sappiamo ormai da molto tempo che il supporto ufficiale a Windows 10 terminerà tra pochi mesi, più precisamente il 14 ottobre 2025. Il gruppo di Redmond non può però fare a meno di considerare che il 53% dei PC basati sul sistema operativo (fonte StatCounter) sia ancora fermo a questa vecchia versione della piattaforma. Per tale motivo, ha deciso di estendere la portata del proprio impegno finalizzato a garantire che le applicazioni del pacchetto Microsoft 365 funzionino senza problemi anche su questi computer meno recenti.

Supporto esteso per Microsoft 365 su Windows 10

Si segnala una modifica appena apportata a un documento ufficiale. Vi si legge che le applicazioni del pacchetto Office contenute nella suite continueranno a ricevere aggiornamenti per la sicurezza anche su W10. Accadrà fino al 10 ottobre 2028. Sono quelle di Word, Excel, PowerPoint e le altre.

Per contribuire a mantenere la sicurezza durante la transizione a Windows 11, Microsoft continuerà a fornire aggiornamenti di sicurezza per le app di Microsoft 365 su Windows 10, per tre anni dopo la fine del supporto di Windows 10. Questi aggiornamenti verranno distribuiti tramite i canali di aggiornamento standard, fino al 10 ottobre 2028.

Come fa notare la redazione del sito The Verge, la decisione era stata anticipata già a fine aprile in un articolo destinato agli amministratori IT.

All’inizio dell’anno, la software house si era vista costretta a intervenire per chiarire un equivoco secondo cui il supporto alle applicazioni di Microsoft 365 su Windows 10 sarebbe stato interrotto proprio il 14 ottobre 2025. Oggi abbiamo un’indicazione più precisa in merito a quanto più in là sia stato spostato il termine.

Gli utenti avrebbero dovuto essere spinti verso il passaggio a Windows 11 invogliati dalle tante funzionalità AI esclusive, a partire da quelle legate a Copilot. La visione del gruppo di Redmond non si è però concretizzata. Non tutti sono però entusiasti di questa tendenza (e dei requisiti hardware che porta inevitabilmente con sé), rivelatasi per paradosso quasi un freno all’upgrade.