Windows 10: fine supporto per le app Microsoft 365 a ottobre

Alla fine del supporto gratuito per Windows 10 ormai non manca molto, il termine ultimo è infatti fissato per il 14 ottobre 2025 (quello a pagamento verrà tuttavia portato avanti fino ad ottobre 2028). A tal riguardo, nelle score ore Microsoft ha fornito un’ulteriore conferma della situazione, comunicando che, a partire dalla data in questione, sul vecchio sistema operativo non saranno supportate più neppure le app desktop di Microsoft 365.

Windows 10: fine supporto anche per Microsoft 365

Ecco quando viene riferito da Microsoft stessa nella documentazione ufficiale da poco aggiornata: “Le app di Microsoft 365 non sono più supportate su Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 ora che questi sistemi operativi hanno raggiunto le date di fine supporto. Le app di Microsoft 365 non saranno più supportate su Windows 10 dopo che avrà raggiunto la fine del supporto il 14 ottobre 2025. Per evitare problemi di prestazioni e affidabilità, ti consigliamo di passare a Windows 11”.

Questa decisione avrà sicuramente un impatto significativo sugli utenti che intendono continuare a utilizzare Windows 10 oltre la data di fine supporto. Infatti, mentre le app Microsoft 365 continueranno a funzionare sul sistema operativo, non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza o nuove funzionalità dopo quella data, il che rappresenta un elevato rischio, nonché un grande impedimento. Una possibile soluzione, però, potrebbe essere quella di rivolgersi alla versione Web di Microsoft 365.

Indiscutibilmente la mossa di Microsoft mira a portare quanti più utenti possibili su Windows 11, mettendo i bastoni tra le ruote, come si suol dire, a coloro che, a prescindere dalle ragioni, avevano considerato di continuare a fare uso di Windows 10 sui loro PC.