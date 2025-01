Le app di Office (M365) su Windows 10 continueranno a funzionare

Le applicazioni di Office che fanno parte del pacchetto Microsoft 365 continueranno a funzionare sui PC con Windows 10 anche dopo il termine del supporto ufficiale per il sistema operativo, fissato nel 14 ottobre 2025. Si tratta di un chiarimento necessario, considerando la confusione generata da alcuni report circolati nei giorni scorsi.

Windows 10 e app Office: niente stop forzato a ottobre

L’equivoco è nato da una prima nota pubblicata dalla stessa software house (ora modificata) in cui si leggeva quanto segue.

Le applicazioni di Microsoft 365 non saranno più supportate dopo il 14 ottobre 2025, sui dispositivi Windows 10. Per utilizzare le applicazioni di Microsoft 365 sul tuo dispositivo, dovrai effettuare il passaggio a Windows 11.

A fare chiarezza è il documento aggiornato, in cui il gruppo di Redmond conferma che le applicazioni continueranno a funzionare, pur continuando a consigliare il passaggio al sistema operativo più recente.

Il supporto per Windows 10 terminerà il 14 ottobre 2025. Dopo tale data, se si esegue Microsoft 365 in un dispositivo Windows 10, le applicazioni continueranno a funzionare come prima. Tuttavia, è consigliabile eseguire l’aggiornamento a Windows 11 per evitare problemi di prestazioni e affidabilità nel tempo.

La società ha un gran bisogno di spingere gli utenti a valutare l’upgrade a W11, considerando il market share ancora ridotto, nonostante siano ormai trascorsi più di tre anni da lancio. A fine dicembre si trovava al 34,12% (considerando esclusivamente gli OS desktop della famiglia Windows), addirittura in calo rispetto al mese precedente, mentre il predecessore W10 è cresciuto fino a raggiungere il 62,70%, a dispetto delle iniziative messe in campo per promuovere il passaggio alla versione successiva. Ciò nonostante, non forzerà la mano facendo leva sulle applicazioni di Office.

Rimanendo in tema, proprio in queste ore, Microsoft ha annunciato un significativo aumento di prezzo per gli abbonamenti Personal e Family alla suite 365. Il motivo è da ricercare nell’inclusione forzata degli strumenti di intelligenza artificiale come Copilot e Designer.