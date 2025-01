Microsoft 365 con Copilot e Designer, aumentano i prezzi

Tutto come previsto: gli abbonamenti Personal e Family di Microsoft 365 accolgono gli strumenti AI e diventano più cari. L’aumento dei prezzi è stato annunciato anche per l’Italia, a conferma di quanto anticipato solo pochi giorni fa in relazione ai test condotti in alcuni paesi orientali. Un modo per evitarlo c’è (lo vedremo a fondo articolo), anche se temporaneamente e solo per chi ha già una sottoscrizione attiva.

Arriva l’AI e Microsoft 365 diventa più caro

Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, l’obiettivo è quello di offrire agli utenti nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per migliorare la produttività e la creatività . Nello specifico, la novità riguarda l’inclusione di Copilot in app come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote, di Designer per creare e modificare le immagini e dei crediti mensili da sfruttare per assegnare agli algoritmi i compiti da svolgere.

In termini concreti, gli abbonati si trovano a fare i conti con un rincaro di 3 euro al mese o di 30 euro all’anno per entrambe le formule. Scegliendo quella annuale, ora Personal costa 99 euro (prima era 69 euro) e Family 129 euro (prima era 99 euro).

Al momento, c’è qualche problema per la pagina dedicata al prodotto, che anziché visualizzare i nuovi prezzi mostra un placeholder.

I piani Classic per risparmiare

Come anticipato, un modo per evitare gli aumenti c’è, ma solo per un tempo limitato. È quello che passa dai piani Classic appena introdotti. Ecco come sono descritti sul sito ufficiale.

Gli abbonati esistenti con fatturazione ricorrente abilitata possono passare ad altri piani senza crediti Copilot o AI come Microsoft 365 Basic o, per un periodo di tempo limitato, ai nuovi piani Microsoft 365 Personal Classic o Microsoft 365 Family Classic.

Cosa significa quel riferimento a un periodo di tempo limitato? Stando a quanto riferito da un portavoce della società a The Verge, questa opzione rimarrà disponibile per un anno.

È possibile effettuare il passaggio a Personal Classic o a Family Classic con un downgrade del proprio abbonamento, attraverso la dashboard del proprio account Microsoft. Senza questa azione, il rincaro scatterà in automatico al rinnovo.

L’alternativa? Le offerte di Amazon

In alternativa, segnaliamo tra le offerte di Amazon gli sconti che propongono la sottoscrizione annuale alla formula Personal a 59 euro e a quella Family a 97 euro.