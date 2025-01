Microsoft 365 Copilot Chat con GPT-4o, ecco le novità

Il colosso di Redmond ha presentato Microsoft 365 Copilot Chat. Una suite di strumenti pensata per i clienti che vogliono qualcosa di più rispetto al Copilot attuale.

Microsoft 365 Copilot Chat non è solo una versione potenziata del Copilot base, ma un vero e proprio arsenale di strumenti AI per dare boost alla produttività. Tra cui le chat su web con GPT-4o, gli agenti AI e le funzioni di sicurezza come la protezione dei dati aziendali (EDP).

Cosa si può fare con Microsoft 365 Copilot Chat

Con Microsoft 365 Copilot Chat potenziato da GPT-4o è possibile fare ricerche di mercato approfondite, scrivere strategie vincenti e prepararsi al meglio per le riunioni importanti. Inoltre, grazie a Copilot Pages si possono creare contenuti in tempo reale mettendo insieme file, contenuti generati da Copilot e dati web. La vera chicca sono le immagini generate dall’AI. Può anche generare immagini AI per le campagne e i post sui social.

Ma forse la funzione più interessante sono gli agenti automatici. Si possono creare con un linguaggio naturale e permettono di automatizzare un sacco di compiti noiosi. Ad esempio, agenti CRM per le riunioni con i clienti o agenti di assistenza sul campo per istruzioni in tempo reale. Gli agenti sono a consumo, quindi si paga solo per quello che si usa. Gli admin IT possono gestirli tramite Microsoft Copilot Studio.

Come provare Microsoft 365 Copilot Chat

Copilot Chat non è solo per le grandi aziende. Microsoft ha pensato anche ai piccoli team e ai singoli professionisti. Si può provare gratuitamente tramite l’app Microsoft 365 Copilot sul web, su Windows, Android o iOS. Inoltre, si può sottoscrivere un abbonamento a consumo per sbloccare tutte le funzionalità premium, come gli agenti avanzati e le analisi dettagliate sull’utilizzo e il ROI.