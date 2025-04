Amazon mostrerà i dazi accanto ai prezzi dei prodotti?

Temu ha introdotto una tassa di importazione per compensare i dazi applicati ai prodotti spediti dalla Cina agli Stati Uniti. Secondo Punchbowl News, Amazon avrebbe deciso di mostrare i dazi accanto ai prezzi. In seguito alle accuse pubbliche della Casa Bianca, l’azienda di Seattle ha smentito l’indiscrezione.

Ipotesi considerata solo per Amazon Haul

Citando una fonte anonima, il sito Punchbowl News ha scritto che Amazon potrebbe mostrare il costo aggiuntivo accanto al prezzo nella pagina del prodotto. Era quindi solo un’indiscrezione come tante altre. In ogni caso sarebbe stata una decisione corretta nei confronti dei consumatori per offrire la massima trasparenza.

Durante una conferenza stampa, un giornalista ha evidenziato che la (ipotetica) decisione di Amazon dimostra che i dazi di Trump verranno pagati dai consumatori statunitensi. Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha risposto in questo modo:

Ho appena parlato al telefono con il Presidente in merito all’annuncio di Amazon. Si tratta di un atto ostile e politico da parte di Amazon. Perché Amazon non ha fatto lo stesso quando l’amministrazione Biden ha aumentato l’inflazione al livello più alto degli ultimi 40 anni? E aggiungerei che non è una sorpresa perché, come ha scritto di recente Reuters, Amazon ha stretto una partnership con un’agenzia di propaganda cinese.

La dichiarazione è piuttosto discutibile (tra l’altro, l’articolo di Reuters è del 17 dicembre 2021), in quanto Amazon non ha annunciato nulla. Si tratta solo di un’indiscrezione di Punchbowl News.

Secondo la CNN, Trump ha chiamato Jeff Bezos per avere informazioni sulla questione. Un portavoce di Amazon ha prontamente smentito:

Il team che gestisce il nostro negozio Amazon Haul a prezzi ultra-ribassati ha preso in considerazione l’idea di elencare le spese di importazione su alcuni prodotti. Questo non è mai stato preso in considerazione per il sito principale di Amazon e nulla è stato implementato su nessuna proprietà di Amazon. Questa idea non è mai stata approvata e non verrà mai attuata.

È tuttavia certo che il costo aggiuntivo dei dazi verrà girato ai consumatori. Molti venditori hanno già aumentato i prezzi dei prodotti su Amazon. Alcuni hanno comunicato che non parteciperanno al Prime Day. L’azienda di Seattle ha cancellato gli ordini per diversi prodotti provenienti dalla Cina.