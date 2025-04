Fuga dall'Amazon Prime Day per i dazi di Trump

I nuovi dazi imposti da Donald Trump sulle importazioni dalla Cina potrebbero mettere a rischio il prossimo Prime Day su Amazon, almeno per quanto riguarda l’edizione dell’appuntamento negli Stati Uniti. Un numero non indifferente di venditori di terze parti sta pensando di diminuire il volume degli sconti proposti durante l’evento di luglio e, in alcuni casi, di non partecipare completamente.

I dazi di Trump mettono a rischio il Prime Day?

A riportarlo è Reuters, citando alcune testimonianze dirette. La responsabilità è da attribuire alla tassazione extra che arriva fino al 145%, applicata ai beni provenienti dal paese asiatico. Anche diversi store cinesi che effettuano spedizioni negli USA, come Temu e SHEIN, ne stanno risentendo.

Per capire quanto i venditori di terze parti siano importanti nell’economia dell’e-commerce è sufficiente citare che, durante il quarto trimestre 2024, sono stati responsabili del 62% dei prodotti venduti attraverso la piattaforma. Un loro passo indietro potrebbe dunque tradursi in un impatto non indifferente a livello di profitto.

Amazon non ha ancora confermato la data ufficiale del Prime Day 2025, ma come già anticipato l’evento dovrebbe andare in scena nel mese di luglio. Come sempre, sarà riservato in esclusiva agli abbonati Prime, a differenza ad esempio delle Offerte di Primavera e del Black Friday.

Al momento sono circa 200 milioni i clienti in tutto il mondo che hanno scelto di attivare la sottoscrizione. In Italia è proposta al prezzo mensile di 4,99 euro o, in alternativa, con la formula annuale di 49,90 euro. La spesa è molto più elevata negli Stati Uniti, quasi il triplo.